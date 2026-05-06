José Mourinho sangat teguh pendirian dan hanya bersedia kembali ke Real Madrid dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal

Berbagai media Spanyol melaporkan bahwa pertemuan awal telah berlangsung antara José Mourinho dan perwakilan Real Madrid. Namun, pelatih asal Portugal berusia 63 tahun itu ternyata tidak ingin kembali begitu saja: Mourinho telah menyampaikan beberapa syarat yang cukup berat.

Baru-baru ini, The Special One mengungkapkan ambisinya untuk tetap di Benfica, tetapi karena adanya klausul pelepasan dalam kontraknya, tetap ada kemungkinan ia akan hengkang musim panas ini. Real Madrid, yang sedang gencar mencari pelatih untuk menenangkan para pemain, ingin membujuk Mourinho agar kembali.

Hal itu tentu tidak akan semudah itu, karena Mourinho telah menyampaikan daftar panjang persyaratan. Yang pertama adalah kendali atas urusan olahraga: Mourinho menuntut kendali penuh atas susunan pemain inti, komposisi skuad, dan manajemen di ruang ganti. Ia tidak ingin ada campur tangan dari klub.

Dia juga memiliki tuntutan yang jelas terkait durasi kontrak. Dia tidak ingin sekadar menjadi perantara, tetapi juga tidak ingin terikat dalam kontrak jangka panjang tanpa dapat mengevaluasi proyek tersebut. Oleh karena itu, kabarnya dia sangat mengincar kontrak berdurasi dua tahun.

Itu belum semuanya. Dia juga memiliki gagasan yang jelas mengenai staf. Mourinho dikabarkan akan membawa staf teknisnya sendiri sekaligus melakukan perubahan di dalam tim yang ada. Hingga tujuh pemain bisa saja meninggalkan klub jika mereka tidak sesuai dengan konsepnya.

Hal penting lainnya adalah proses internal. Menurut laporan, Mourinho khawatir dengan tingginya angka cedera dalam beberapa tahun terakhir dan menuntut lebih banyak kendali dalam staf medis. Ia juga menginginkan struktur komunikasi yang jelas: alih-alih berbicara dengan banyak orang, ia ingin bekerja sama secara eksklusif dengan presiden Florentino Pérez.

Bahkan aspek-aspek seperti persiapan dan perjalanan pun menjadi pertimbangan Mourinho, yang kabarnya ingin memiliki andil dalam perencanaan tur musim panas guna mengendalikan beban kerja para pemain. Yang terpenting, tuntutan-tuntutan ini tampaknya membentuk satu paket yang menyeluruh. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi sepenuhnya, kedatangan Mourinho bisa terancam. Keputusan kini ada di tangan Pérez.