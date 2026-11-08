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Jose Mourinho mengungkapkan kekhawatirannya soal kelelahan pemain saat Real Madrid memasuki jeda internasional seusai meraih kemenangan meyakinkan atas Valencia. Pelatih asal Portugal itu mengaku berharap para pelatih tim nasional, termasuk sahabatnya Carlo Ancelotti, menjaga para pemain bintangnya yang kelelahan agar tidak terlalu memforsir tenaga.

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Mourinho khawatir dengan jeda internasional

Mourinho menyampaikan peringatan tegas soal kondisi pemain setelah Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Valencia di Mestalla. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, pelatih asal Portugal itu menyoroti dampak fisik jadwal saat ini terhadap skuadnya.

Seiring terhentinya sementara kompetisi domestik, sejumlah pemain Real Madrid kini akan bepergian ke berbagai penjuru dunia untuk membela negara masing-masing. Peralihan langsung dari tugas klub ke tim nasional itu membuat Mourinho sangat mengkhawatirkan kondisi fisik para pemain kuncinya.

Tuntutan bagi pelatih tim nasional

Mourinho mengakui sulitnya menyeimbangkan komitmen kepada klub dan negara. Ia mengakui kemungkinan akan mengutamakan kepentingannya sendiri jika suatu hari melatih tim nasional, tetapi menekankan pentingnya melindungi pemain dari cedera yang tidak perlu.

"Saya tidak akan banyak bicara karena saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya akan menjadi pelatih tim nasional. Namun, saya merasa jika itu terjadi, saya akan menuntut banyak dari klub-klub," jelas Mourinho melalui situs resmi klub. "Saya akan memikirkan diri saya sendiri dan tim saya. Begitulah perasaan saya. Mereka punya kewajiban kepada para pemain untuk bersikap profesional dalam membantu pemulihan mereka. Semoga kami beruntung."

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Pesan untuk Carlo Ancelotti

Pelatih Madrid itu secara khusus menyebut hubungan dekatnya dengan Carlo Ancelotti, yang akan menangani dua pemain asal Brasil, Vinicius Junior dan Endrick. Mourinho berharap mantan koleganya itu akan mengatur menit bermain keduanya dengan cermat selama jeda mendatang.

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"Itulah sebabnya saya tidak ingin menelepon siapa pun, bahkan teman saya Carlo," kata Mourinho. "Namun, dalam kasus Carlo, lihat saja siapa yang akan bergabung dengannya: Vinícius, yang harus bermain; Endrick, dan jika Carlo memainkannya, saya akan berterima kasih. Bukan tim Carlo yang membuat saya khawatir, tetapi saya rasa mereka juga tidak senang jika seorang pemain cedera akibat kelelahan karena aktivitas berlebihan."

Para pemain Madrid harus memulihkan diri

Sebagian besar skuad Madrid kini akan bergabung dengan tim nasional masing-masing untuk menjalani serangkaian pertandingan yang menguras tenaga. Mourinho yakin para pemainnya akan menghabiskan awal pekan hanya untuk memulihkan diri dari aktivitas mereka di kompetisi domestik.

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Selain itu, Real Madrid tentu sangat berharap para pemain kuncinya kembali ke ibu kota Spanyol tanpa mengalami cedera baru. Skuad Mourinho harus berada dalam kondisi sepenuhnya bugar saat bersiap melanjutkan kiprah di kompetisi domestik seusai jeda singkat tersebut.