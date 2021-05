AS Roma & Tottenham Hotspur Patungan Bayar Gaji Jose Mourinho

Duit dari Roma dan Tottenham Hotspur senilai total €39 juta dikabarkan bakal masuk kantong Jose Mourinho dalam durasi tiga tahun.

Sebelumnya, Mourinho resmi diumumkan sebagai pelatih baru Roma untuk musim depan pada Selasa (4/5) malam WIB. Ia akan menggantikan bos terdahulu tim ibukota, Paulo Fonseca.

Mou tidak butuh waktu lama untuk menemukan pekerjaan baru pasca-dipecat Tottenham Hotspur pada 19 April lalu.

Seperti yang dicuitkan oleh wartawan kawakan asal Italia, Tancredi Palmeri, Mourinho meneken kontrak senilai €39 juta di Roma hingga 2024.

Mourinho has signed a 3 years contract at Roma for total 39m€ net that will be paid in this way:



2021-22:

7m€ by Roma + 9m€ by Spurs



2022-23:

7m€ by Roma + 9m€ by Spurs



2023-24:

7m€ by Roma