José Mourinho menyebut klub lamanya yang paling disukainya: 'Belum pernah merasakan suasana yang begitu luar biasa'

Dalam wawancara dengan Il Giornale, José Mourinho mengenang masa-masa bersama AS Roma. Pelatih Benfica saat ini pernah memimpin klub di ibu kota Italia selama sekitar 2,5 tahun, di mana menurut pengakuannya sendiri, ia mengalami periode terindah dalam kariernya.

Setelah petualangan yang gagal di Tottenham Hotspur, Mourinho bergabung dengan Roma pada musim panas 2021. Puncak kariernya terjadi setahun kemudian, ketika I Giallorossi mengalahkan Feyenoord untuk merebut gelar edisi pertama Conference League.

Dengan memenangkan Conference League, Mourinho mengakhiri puasa gelar Roma selama empat belas tahun. Selain itu, Roma asuhan Mourinho pada 2023 nyaris memenangkan Liga Europa, namun Sevilla terbukti lebih kuat dalam adu penalti di final.

Di Italia, prestasi tidak kunjung datang. Ada kritik terhadap permainan yang biasa-biasa saja, yang bahkan tidak sekali pun menghasilkan tiket ke Liga Champions. Awal 2024, Mourinho dipecat, namun hal itu tidak mengurangi rasa cintanya terhadap klub.

Mengapa begitu sulit meraih gelar bersama Roma?"Saya tidak tahu," jawab Mourinho. "Roma adalah tempat terindah dalam karier saya. Saya belum pernah merasakan atmosfer yang begitu luar biasa di sekitar sebuah tim sepak bola."

"Stadion Olimpico selalu penuh, dan cara orang-orang mengagumi para pemain sungguh fantastis. Apakah ekspektasinya tinggi? Itu bukan masalah, karena kami memenangkan Conference League. Perayaan-perayaannya gila-gilaan."

"Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, bahkan saat meraih gelar Liga Champions (bersama Inter dan FC Porto, red.). Namun, masa saya di Roma telah berakhir. Saya tidak ingin berkomentar lebih lanjut. Atau mungkin, satu hal saja: tidak ada yang boleh menyalahkan para penggemar Roma atas kegagalan tim ini meraih kemenangan."

"Para penggemar Giallorossi adalah mereka yang mendukung tim, tidak ada yang boleh menyalahkan mereka," kata Mourinho. The Special One saat ini aktif di Benfica, yang musim ini masih belum terkalahkan di Portugal, tetapi kemungkinan besar akan gagal meraih gelar juara. Mungkin Mourinho akan kembali ke puncak tertinggi bersama Real Madrid pada musim panas mendatang.