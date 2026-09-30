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Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho menginginkannya! Real Madrid juga kabarnya kepincut pada seorang bek dari Bundesliga

Bundesliga
J. Quansah
Transfers
Bayer Leverkusen
Arsenal
Real Madrid
Liverpool

Di Bayer 04 Leverkusen, Jarell Quansah adalah pemain inti yang tak tergantikan. Namun, sampai kapan ia masih bermain untuk Die Werkself?

Menurut laporan Sport Bild, semakin jelas bahwa pemain tim nasional Inggris itu akan sulit dipertahankan oleh klub Bundesliga tersebut pada musim panas mendatang.

Penyebab utamanya adalah besarnya minat internasional terhadap pemain 23 tahun itu. Kini, Real Madrid juga dikabarkan telah ikut masuk dalam perburuan - Los Blancos masih mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan untuk 2027, karena baik Antonio Rüdiger maupun Eder Militao bisa meninggalkan klub. Quansah disebut sebagai salah satu kandidat favorit pelatih Real, Jose Mourinho.

Selain itu, klub-klub top Premier League juga menaruh perhatian pada pemain bertahan serbabisa tersebut. Liverpool, klub asal Quansah sebelum ia pindah ke Leverkusen pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 35 juta euro, kabarnya memiliki klausul pembelian kembali yang bisa diaktifkan pada 2027 dengan nilai 70 juta euro.

Batas waktu untuk mengaktifkan klausul itu adalah 15 Juni tahun depan. Menurut Bild, bukan hal yang mustahil jika The Reds menggunakan opsi mereka dan memulangkan Quansah ke Inggris. Namun, bukan berarti bek tersebut pasti akan bermain di Anfield pada musim 2027/28. Dengan demikian, Liverpool juga bisa langsung menjualnya lagi demi meraih keuntungan.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

Klub mana lagi yang menunjukkan minat kepada Jarell Quansah?

Situasi itu juga membuka peluang bagi Chelsea dan Arsenal, selain Real Madrid, yang juga disebut tertarik merekrutnya. Dari kubu The Gunners, bahkan sudah ada upaya pada musim panas lalu untuk memboyong Quansah, tetapi B04 menolaknya.

Arsenal disebut-sebut menawarkan nilai transfer 65 juta euro untuk Quansah, tetapi Leverkusen menilai nilai olahraga sang pemain Inggris terlalu tinggi dan menolak tawaran tersebut. Sang pemain sendiri menerima veto transfer itu.

Chelsea juga disebut sudah menanyakan soal pemain 23 tahun itu. Terutama di mata Xabi Alonso, Quansah sangat dihargai berkat posturnya serta kemampuan teknis di atas rata-rata yang dimilikinya. Persaingan tawaran antar-klub pada akhirnya bisa mendorong nilai transfer untuk Leverkusen semakin tinggi.

Bersama Werkself, Quansah mencatatkan 50 penampilan resmi di semua kompetisi, dengan torehan lima gol dan satu assist. Sementara pada musim lalu ia masih lebih sering bermain sebagai bek tengah di bawah arahan Kasper Hjulmand, pelatih baru Carles Martinez kini menurunkannya sebagai bek kanan.

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