José Mourinho mengejutkan semua orang dan ingin segera mendatangkan pemain Barcelona ke Real Madrid

José Mourinho bahkan belum secara resmi ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid, namun rumor transfer pertama sudah mulai beredar. Marcus Rashford dikabarkan akan menjadi rekrutan pertama sang pelatih asal Portugal, demikian dilaporkan Mundo Deportivo mengutip pemberitaan dari Inggris.

Senin lalu, pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa kepindahan Mourinho ke Real Madrid sudah hampir pasti. Pelatih berusia 63 tahun itu dikabarkan telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun. Namun, konfirmasi resmi dari Los Blancos masih harus ditunggu.

Salah satu syarat utama Mourinho dalam negosiasi dengan Real Madrid adalah kendali penuh atas urusan olahraga: The Special One menuntut wewenang penuh atas susunan starting line-up, komposisi skuad, dan manajemen di ruang ganti. Ia tidak ingin ada campur tangan dari klub.

Mundo Deportivo melaporkan bahwa Mourinho tidak membuang-buang waktu dan sudah mengincar Rashford. Penyerang sayap tersebut dipinjamkan oleh FC Barcelona dari Manchester United musim ini, di mana ia tampaknya tidak memiliki masa depan lagi.

“Sumber-sumber dekat Mourinho mengatakan bahwa ia bisa mengejutkan semua orang dengan merekrut Marcus Rashford,” tulis surat kabar Catalan tersebut. “Meskipun Barcelona juga ingin membeli pemain Inggris itu secara permanen, Mourinho memiliki hubungan yang baik dengan Rashford.”

Keduanya masih saling mengenal dari masa-masa bersama di Manchester, di mana mereka antara lain memenangkan Liga Europa. Selain ikatan pribadinya dengan Rashford, Mourinho kabarnya memiliki alasan lain untuk ingin merekrut penyerang tersebut: ia ingin membuat kegemparan dan menyulitkan Barcelona, demikian kabarnya.