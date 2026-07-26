Menurut laporan ESPN Brasil, berlawanan dengan ekspektasi belakangan ini, peminjaman ulang Endrick sama sekali bukan sesuatu yang mustahil.

Pemain Brasil itu memutuskan untuk pindah dengan status pinjaman pada awal tahun karena menit bermainnya yang sangat minim di Real. Setelah itu, ia menjalani paruh musim yang sangat bagus bersama Olympique Lyon, membuat dirinya layak masuk skuad Piala Dunia Selecao - dan kemungkinan juga menunjukkan bahwa ia pantas memegang peran yang jauh lebih penting di Madrid ke depannya.

Namun, sementara Endrick sendiri menutup kemungkinan untuk kembali dipinjamkan dan kini benar-benar ingin membuktikan diri secara penuh di Los Blancos, para petinggi Real menurut ESPN Brasil justru berpandangan sedikit berbeda. Disebutkan bahwa mereka ingin mengambil keputusan selama persiapan musim panas mengenai siapa dari dua talenta striker tengah yang akan dilepas: Endrick atau Gonzalo Garcia. Pelatih baru Jose Mourinho tentu akan memainkan peran utama dalam hal ini dan membahas siapa yang lebih ia butuhkan. Sosok yang tidak mendapat lampu hijau dari Mourinho akan diupayakan untuk dilepas agar ada ruang dalam skuad bagi potensi rekrutan baru lainnya.

Meski tampil meyakinkan saat dipinjamkan ke Lyon: Real Madrid masih belum mengandalkan Endrick?

Bagi Endrick, peminjaman ulang tentu akan sangat mengecewakan. Pasalnya, ia dianggap sebagai nomor sembilan masa depan Real saat pindah dari Palmeiras ke Bernabeu pada 2024 dengan gegap gempita. Namun, hingga kini, terobosan final pemain 20 tahun itu masih belum terwujud.





Getty Images





Setelah perlahan diperkenalkan sebagai pemain paruh waktu pada musim pertamanya dan berkali-kali menunjukkan potensi bagus, ia sepenuhnya tersisih pada paruh pertama musim lalu di bawah eks pelatih Real, Xabi Alonso. Karena itu, peminjaman ke Lyon adalah keputusan yang sangat tepat, di Prancis ia mengumpulkan jam terbang di level tinggi dan memulihkan kepercayaan dirinya. Dalam 21 penampilan untuk Lyon, penyerang tim nasional Brasil itu mencatatkan delapan gol dan delapan assist.

Bagaimana rencana Jose Mourinho di lini serang Real Madrid?

Sesuai ambisinya sendiri, Endrick kini juga ingin menjadi figur penting di Madrid. Apakah itu bisa terwujud tentu sangat bergantung pada rencana sang bos baru. Jika Mourinho memilih memainkan dua penyerang, Endrick akan punya peluang bagus untuk rutin bermain di samping Kylian Mbappe yang sudah pasti jadi pilihan utama. Namun, jika hanya ada satu striker tengah, prospeknya untuk mendapatkan banyak menit bermain akan menurun.

Kontrak Endrick di Real masih berlaku hingga 2030. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan 40 penampilan kompetitif untuk klub Madrid tersebut, dengan torehan tujuh gol dan satu assist. Pada Piala Dunia, yang bagi Brasil berakhir sudah di babak 16 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia, pelatih tim nasional Carlo Ancelotti memasukkannya sebagai pemain pengganti sebanyak empat kali. Endrick tidak berhasil mencetak gol.