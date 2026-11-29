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Jose Mourinho melontarkan kritik tajam setelah Real Madrid menelan kekalahan kandang pertama musim ini dari Alaves pada Sabtu. Pelatih asal Portugal itu mengkritik wasit Guillermo Soto Grado, yang menurutnya memiliki sikap tertentu terhadap para pemain bintangnya menyusul kartu merah kontroversial Jude Bellingham.

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Mourinho kritik wasit setelah kartu merah Bellingham

Pelatih Madrid tampak frustrasi setelah timnya mengalami kekalahan kandang pertama musim ini dari Alaves . Meski segera memberi selamat kepada Quique Sanchez Flores atas pendekatan taktiknya, pelatih berpengalaman itu melontarkan kritik paling tajam kepada wasit Soto Grado. Keputusan wasit mengusir Jude Bellingham menjadi fokus evaluasi seusai pertandingan di Santiago Bernabeu, sehingga Mourinho mempertanyakan motifnya dalam laga tersebut. Ia menunjuk insiden sebelumnya yang melibatkan Kylian Mbappe pada April 2025 dan Vinicius Junior pada Januari 2025 sebagai bukti adanya pola yang berulang.

"Wasit sangat membiarkan bola-bola yang mereka lemparkan ke lapangan dan soal lima detik itu. Wasit ini mengusir Mbappe dua musim lalu, Vinicius musim lalu, dan sekarang Bellingham... Kita lihat apakah musim depan giliran Courtois. Saya rasa wasit ini suka menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan bahwa dirinya sosok yang luar biasa," kata Mourinho, seperti dikutip AS.

Pelatih lebih memercayai Bellingham daripada tayangan ulang di bangku cadangan

Ketika ditanya secara khusus mengenai kartu Bellingham dan insiden penalti yang diperdebatkan yang melibatkan gelandang itu, Mourinho mengakui secara terus terang reaksi awalnya dari tepi lapangan. Setelah melihat sekilas rekaman di tablet di bangku cadangan, pelatih Madrid itu mengakui keputusan tersebut tampak meragukan saat itu, tetapi menolak membantah pemainnya di depan publik.

"Soal penalti, saya akan jujur, saya melihatnya di tablet saat berada di bangku cadangan dan bagi saya itu tampak meragukan, tetapi Jude mengatakan itu penalti," jelas Mourinho. "Ketika pemain mengatakan itu penalti, saya harus menganggapnya penalti. Saya harus percaya kepada pemain. Saat melihatnya sekilas di tablet, penalti itu tampak mungkin terlalu dipaksakan. Jadi, saya masih memiliki kesan itu, tetapi saya juga yakin dengan apa yang dikatakan Jude kepada saya."

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Mourinho keluhkan kurangnya kesegaran fisik

Terlepas dari keluhannya terhadap kepemimpinan wasit, pelatih asal Portugal itu juga terus terang mengakui bahwa kurangnya ketajaman fisik skuadnya menjadi faktor penentu di lapangan. Meski menyadari masih banyak hal yang perlu dievaluasi dari penampilan timnya, Mourinho menunjuk kelelahan sebagai masalah yang paling jelas.

"Saya setuju. Quique menjalankan rencananya, dan itu bukan kejutan bagi kami. Kemarin kami berlatih agar terbiasa menghadapi tim yang akan bertahan seperti yang mereka lakukan saat melawan kami. Mereka beruntung wasit sangat membiarkan soal waktu dan penghentian permainan. Saya perlu mencari jawaban lain, tetapi ada satu hal yang jelas bagi saya: kami kekurangan kesegaran fisik," kata Mourinho.

Masalah pemilihan pemain menanti jelang laga kontra Sociedad

Madrid menelan kekalahan pertama dalam 11 pertandingan di semua kompetisi dan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamai perolehan poin rival bebuyutannya, Barcelona, di puncak klasemen La Liga. Kekalahan yang merugikan itu semakin menyulitkan Real Madrid karena Mourinho harus menjalani lawatan tengah pekan yang berat ke Anoeta untuk menghadapi Real Sociedad tanpa dua pemain penting akibat skorsing. Bellingham diusir setelah menerima dua kartu kuning dalam laga tersebut, sementara Ibrahima Konate juga mendapat kartu dari wasit untuk kelima kalinya di liga musim ini. Keduanya pun absen pada pertandingan mendatang.