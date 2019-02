Jose Mourinho: Kepa Arrizabalaga Buat Maurizio Sarri Terlihat Rapuh

Mantan manajer Chelsea itu mengecam sikap Kepa Arrizabalaga yang melawan perintah Maurizio Sarri.

Insiden penolakan kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga, menuruti perintah Manajer klub, Maurizio Sarri, untuk diganti oleh Willy Caballero di final Piala Liga Inggris 2018/19 terus hadirkan beragam reaksi.

Terkini datang dari eks Manajer The Blues, Jose Mourinho. The Special One mengaku memahami maksud dari Kepa, tapi dirinya tetap tak sepakat dengan sikap berontak sang kiper yang membuat Sarri beserta staf pelatihnya terlihat rapuh.

"Saya pikir di satu sisi sang penjaga gawang ingin menunjukkan kepribadiannya, kepercayaan dirinya dan ingin mengatakan 'Saya di sini, saya ingin bermain di adu penalti dan menyelamatkan tim, dan saya di sini dengan keyakinan bahwa saya akan terus bermain dan melakukan itu '. Inilah yang saya suka," buka Mou, seperti dikutip DAZN.

"Tetapi kemudian saya tidak begitu suka dia [Kepa] membuat Manajer, pelatih, dan semua orang yang terlibat jatuh ke dalam situasi yang sangat rapuh, juga termasuk salah satu rekan setimnya sendiri yang siap memasuki lapangan.



"Akhirnya kami melihat bagaimana dia [Caballero] dilemparkan ke dalam kekacauan yang seharusnya bukan bagian dari dirinya. Itu membuat saya sedih karena ini situasi yang sangat rumit," ungkapnya.

Kepa dan Sarri sendiri sudah mengklarifikasi bahwa insiden itu terjadi karena kesalahpahaman. Sang kiper juga menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melawan keputusan pelatihnya.