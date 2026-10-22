Jose Mourinho keluhkan posisi Real Madrid yang kurang menguntungkan dalam El Clasico melawan Barcelona

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Jose Mourinho sudah memulai perang urat saraf menjelang El Clasico pada Minggu dengan menyoroti perbedaan jadwal Real Madrid dan Barcelona. Meski meraih kemenangan meyakinkan di kompetisi Eropa pada tengah pekan, pelatih asal Portugal itu kesal karena timnya memiliki waktu pemulihan yang jauh lebih singkat dibandingkan rivalnya dari Catalunya.

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Mourinho soroti jadwal jelang lawatan ke Camp Nou

Mourinho langsung menyuarakan kekecewaannya terhadap jadwal pertandingan setelah timnya meraih kemenangan di Liga Champions pada Rabu malam. Real Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig, sementara calon lawan mereka, Barcelona, memainkan laga Eropanya melawan Paris Saint-Germain sehari lebih awal. Perbedaan jadwal ini memberi pemuncak klasemen liga waktu pemulihan 24 jam lebih banyak sebelum kedua tim bertemu di Camp Nou akhir pekan ini.

Ketika ditanya apakah penampilan dominan pada tengah pekan memberi dorongan moral yang dibutuhkan skuad, Mourinho tetap menyoroti tantangan jadwal. "Untuk El Clasico, tidak ada ruang untuk berpuas diri. Ini memang satu lagi pertandingan liga, tetapi tidak seperti pertandingan lainnya. Kami terus melangkah. Saat ini, waktu istirahat kami kurang 24 jam, tetapi kami terus maju," kata mantan pelatih Chelsea itu, seperti dikutip oleh ESPN.

Masalah pertahanan masih membayangi Real Madrid

Getty Images

Meski mencetak empat gol ke gawang Leipzig, pelatih Madrid itu jauh dari puas dengan penampilan tim secara keseluruhan. Kekokohan pertahanan masih menjadi persoalan besar bagi juara bertahan Eropa tersebut, yang baru mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam 12 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Mourinho menegaskan keinginannya untuk mencapai kesempurnaan dan menyebut timnya masih dalam proses pembenahan meski permainan menyerang mereka belakangan ini membaik.

"Tidak, belum ada yang sesuai dengan keinginan saya. Saya selalu ingin berkembang. Saya sudah berada di sini lebih dari seratus hari. Jelas, kami belum berada di posisi yang saya inginkan, tetapi ada hal-hal yang kami lakukan lebih baik hari ini daripada sebelumnya... Kami sedang berkembang," jelas sang pelatih.

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Aksi gemilang Courtois dan kelengahan tim

Pelatih berusia 61 tahun itu sangat kesal dengan gol yang bersarang ke gawang timnya saat menghadapi wakil Jerman tersebut. Ia menyoroti bahwa Thibaut Courtois harus melakukan penyelamatan luar biasa agar Madrid tetap berpeluang menang. Mourinho menekankan aspek psikologis dalam bertahan, dengan membandingkan kepuasan kiper saat tidak kebobolan dengan kegembiraan penyerang ketika mencetak gol.

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"Saya tidak suka gol yang kami alami karena saya menempatkan diri di posisi kiper. Courtois melakukan dua penyelamatan luar biasa yang menjaga peluang kami untuk menang. Sama seperti penyerang yang senang mencetak gol, kiper pun senang pulang tanpa kebobolan," tambahnya.

Fokus pada perebutan puncak La Liga





Getty Images

Mourinho secara khusus mengaitkan gol yang terjadi pada Rabu dengan kelengahan serupa saat Madrid menang 4-1 atas Sevilla Minggu lalu. Menurutnya, momen-momen itu terjadi karena rasa percaya diri berlebihan, ketika ada pemain yang menganggap pertandingan sudah selesai sebelum peluit akhir dibunyikan. "Gol yang kami alami hari ini dan gol saat melawan Sevilla terjadi karena rasa percaya diri berlebihan dan karena ada yang mengira pertandingan sudah dimenangi. Saya tidak suka itu," pungkasnya.

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Meski sang pelatih tidak menyebut nama, para pengamat mencatat bahwa bek Dean Huijsen tampak berada di luar posisi dalam kedua insiden tersebut. Dengan El Clasico semakin dekat, Madrid tidak bisa membiarkan kesalahan semacam itu terjadi saat menghadapi Barcelona, yang memenangi kesembilan pertandingan pembuka mereka di liga.

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