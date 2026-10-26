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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho kecam keras VAR yang “tertidur” setelah kemenangan dramatis Real Madrid di El Clasico

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Jose Mourinho tak bisa menahan diri untuk mengkritik para pengadil pertandingan setelah Real Madrid meraih kemenangan penting atas Barcelona. Pelatih asal Portugal itu meluapkan kekesalannya kepada wasit asisten video (VAR) karena luput melihat insiden yang berpotensi berbuah kartu merah pada babak kedua laga El Clasico.

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Mourinho murka meski menang di El Clasico

Mourinho mengungkapkan kekesalannya terhadap perangkat pertandingan setelah timnya meraih kemenangan penting 2-1 atas Barcelona. Pelatih asal Portugal itu merasa sebuah keputusan krusial wasit merugikan timnya dalam edisi terbaru El Clasico yang sangat dinantikan.

Duel pada Minggu itu berlangsung pada pekan ke-10 Liga yang menguras tenaga. Real Madrid akhirnya mengamankan tiga poin dalam pertarungan sengit antara dua rival bebuyutan. Namun, hasil positif tersebut sedikit tertutupi oleh komentar keras Mourinho selepas pertandingan. Ia menyoroti satu insiden pada babak kedua yang melibatkan bek Barcelona Joao Cancelo dan pemain Madrid Yan Diomande.

Menuding VAR tertidur

Mourinho yakin Cancelo seharusnya diusir pada menit ke-60. Menurutnya, bek sayap asal Portugal itu melakukan tekel berbahaya terhadap Diomande yang layak diganjar kartu merah langsung. Meski memuji wasit di lapangan, Mourinho mengarahkan seluruh kemarahannya kepada petugas VAR. Ia menuding mereka sama sekali tidak melihat kesalahan yang jelas dan nyata.

“Kami memainkan pertandingan yang hebat melawan lawan yang hebat,” kata Mourinho dalam konferensi persnya. “Menurut saya, wasit memimpin pertandingan dengan sangat baik, tetapi VAR, menurut saya, tertidur pada menit ke-60, karena pelanggaran Cancelo terhadap Diomande jelas merupakan kartu merah.”

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Kemenangan luar biasa atas rival

Terlepas dari kekesalannya terkait VAR, Mourinho tetap menyoroti penampilan timnya secara keseluruhan. Kemenangan atas rival sengit mereka menjadi dorongan besar bagi ambisi timnya di Liga. Mantan pelatih Inter Milan itu mengakui kualitas lawan yang mereka hadapi. Ia juga memuji para pemainnya karena berhasil mengatasi tantangan berat dari Barcelona.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

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“Namun, itu pertandingan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa,” pungkas Mourinho.

Menatap pertandingan berikutnya

Madrid kini akan berupaya memanfaatkan momentum berharga dari kemenangan penting di El Clasico ini. Raihan tiga poin atas Barcelona menjaga tim Mourinho tetap dalam persaingan memperebutkan gelar liga pada tahap awal musim ini. Selanjutnya, tim Mourinho akan bertandang menghadapi Racing Santander di Liga akhir pekan ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo