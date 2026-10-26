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Jose Mourinho tak bisa menahan diri untuk mengkritik para pengadil pertandingan setelah Real Madrid meraih kemenangan penting atas Barcelona. Pelatih asal Portugal itu meluapkan kekesalannya kepada wasit asisten video (VAR) karena luput melihat insiden yang berpotensi berbuah kartu merah pada babak kedua laga El Clasico.

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Mourinho murka meski menang di El Clasico

Mourinho mengungkapkan kekesalannya terhadap perangkat pertandingan setelah timnya meraih kemenangan penting 2-1 atas Barcelona. Pelatih asal Portugal itu merasa sebuah keputusan krusial wasit merugikan timnya dalam edisi terbaru El Clasico yang sangat dinantikan.

Duel pada Minggu itu berlangsung pada pekan ke-10 Liga yang menguras tenaga. Real Madrid akhirnya mengamankan tiga poin dalam pertarungan sengit antara dua rival bebuyutan. Namun, hasil positif tersebut sedikit tertutupi oleh komentar keras Mourinho selepas pertandingan. Ia menyoroti satu insiden pada babak kedua yang melibatkan bek Barcelona Joao Cancelo dan pemain Madrid Yan Diomande.

Menuding VAR tertidur

Mourinho yakin Cancelo seharusnya diusir pada menit ke-60. Menurutnya, bek sayap asal Portugal itu melakukan tekel berbahaya terhadap Diomande yang layak diganjar kartu merah langsung. Meski memuji wasit di lapangan, Mourinho mengarahkan seluruh kemarahannya kepada petugas VAR. Ia menuding mereka sama sekali tidak melihat kesalahan yang jelas dan nyata.

“Kami memainkan pertandingan yang hebat melawan lawan yang hebat,” kata Mourinho dalam konferensi persnya. “Menurut saya, wasit memimpin pertandingan dengan sangat baik, tetapi VAR, menurut saya, tertidur pada menit ke-60, karena pelanggaran Cancelo terhadap Diomande jelas merupakan kartu merah.”

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Kemenangan luar biasa atas rival

Terlepas dari kekesalannya terkait VAR, Mourinho tetap menyoroti penampilan timnya secara keseluruhan. Kemenangan atas rival sengit mereka menjadi dorongan besar bagi ambisi timnya di Liga. Mantan pelatih Inter Milan itu mengakui kualitas lawan yang mereka hadapi. Ia juga memuji para pemainnya karena berhasil mengatasi tantangan berat dari Barcelona.

“Namun, itu pertandingan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa,” pungkas Mourinho.

Menatap pertandingan berikutnya

Madrid kini akan berupaya memanfaatkan momentum berharga dari kemenangan penting di El Clasico ini. Raihan tiga poin atas Barcelona menjaga tim Mourinho tetap dalam persaingan memperebutkan gelar liga pada tahap awal musim ini. Selanjutnya, tim Mourinho akan bertandang menghadapi Racing Santander di Liga akhir pekan ini.