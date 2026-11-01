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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho buka suara soal kontroversi Kylian Mbappe di China, sementara pelatih Real Madrid membela respons yang disebut "sangat berkelas"

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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe dan klubnya atas cara mereka menangani kontroversi baru-baru ini yang melibatkan pasar Tiongkok. Kapten Prancis itu mendapat kecaman keras dan kehilangan kontrak komersial bernilai besar setelah berkomentar mengenai mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong.

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Mbappe picu reaksi keras di Tiongkok

Mourinho telah menanggapi kontroversi yang masih berlangsung seputar Mbappe menyusul komentar terbaru penyerang itu mengenai mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Pemain internasional Prancis itu menyebut Mao sebagai diktator, yang langsung memicu reaksi keras di pasar Tiongkok yang bernilai besar.

Menanggapi reaksi yang semakin keras, sang pemain dan klub sama-sama segera menyampaikan permintaan maaf resmi pekan ini. Liga juga terpaksa turun tangan. Presiden liga Javier Tebas membentuk tim penanganan krisis dan bertemu dengan duta besar Tiongkok Yao Jing pada Rabu untuk membatasi dampaknya.

Mourinho puji respons klub dan pemain

Berbicara menjelang pertandingan Madrid melawan Racing Santander, Mourinho menyatakan puas dengan cara situasi tersebut ditangani. Pelatih asal Portugal itu memuji penyerang andalannya dan klub karena bertindak cepat untuk mengurangi dampak komersial dan sosialnya.

“Inilah risiko dunia saat ini, ketika sering kali hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tidak membuka mulut. Sebab, ada risiko dalam begitu banyak hal yang Anda katakan atau komentari,” ujar Mourinho, seperti dikutip Reuters.

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“Namun, saya juga melihat dia (Mbappe) bertindak dengan sangat bertanggung jawab bersama klub yang, dalam hal ini, menunjukkan kelasnya. Bagi kami, persoalan ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kami katakan. Real Madrid dan Kylian Mbappe sama-sama menunjukkan kelas dengan segera merespons, dan sebagai pelatih, saya merasa keduanya mewakili saya dengan sangat baik.”

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01 Nov 2026

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Konsekuensi komersial hantam Mbappe

Dampak finansial bagi Mbappe sangat berat, dengan sejumlah merek besar Tiongkok langsung memutus hubungan dengan sang bintang. Perusahaan produk susu Mengniu dan Shanghai Milkground Food Tech, serta Eastroc Beverage, semuanya telah menghentikan kerja sama dengan kapten Prancis tersebut.

Media pemerintah Tiongkok China Daily mencatat bahwa komentar tersebut mengancam hubungan komersialnya dan menjadi pengingat tegas akan batas pengaruh seorang selebritas. Situasi ini juga berdampak pada jangkauan tim secara keseluruhan di kawasan tersebut.

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Lembaga penyiaran milik negara Migu memilih untuk mencoret pertandingan domestik Madrid berikutnya dari jadwal siarannya. Mourinho menegaskan bahwa dari sisi pengelolaan tim sepak bola, tidak ada lagi yang perlu mereka tambahkan mengenai persoalan ini.

Fokus beralih ke laga melawan Santander

Meski ada gangguan di luar lapangan, Mourinho dan skuadnya kini harus kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik. Madrid bersiap bertandang menghadapi Santander pada Minggu, dalam pertandingan yang tidak akan disiarkan kepada para penggemar mereka di Tiongkok.

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Skuad Madrid akan berupaya keras meraih tiga poin untuk memangkas jarak dari puncak klasemen. Mereka saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo