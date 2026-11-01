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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe dan klubnya atas cara mereka menangani kontroversi baru-baru ini yang melibatkan pasar Tiongkok. Kapten Prancis itu mendapat kecaman keras dan kehilangan kontrak komersial bernilai besar setelah berkomentar mengenai mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong.

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Mbappe picu reaksi keras di Tiongkok

Mourinho telah menanggapi kontroversi yang masih berlangsung seputar Mbappe menyusul komentar terbaru penyerang itu mengenai mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Pemain internasional Prancis itu menyebut Mao sebagai diktator, yang langsung memicu reaksi keras di pasar Tiongkok yang bernilai besar.

Menanggapi reaksi yang semakin keras, sang pemain dan klub sama-sama segera menyampaikan permintaan maaf resmi pekan ini. Liga juga terpaksa turun tangan. Presiden liga Javier Tebas membentuk tim penanganan krisis dan bertemu dengan duta besar Tiongkok Yao Jing pada Rabu untuk membatasi dampaknya.

Mourinho puji respons klub dan pemain

Berbicara menjelang pertandingan Madrid melawan Racing Santander, Mourinho menyatakan puas dengan cara situasi tersebut ditangani. Pelatih asal Portugal itu memuji penyerang andalannya dan klub karena bertindak cepat untuk mengurangi dampak komersial dan sosialnya.

“Inilah risiko dunia saat ini, ketika sering kali hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tidak membuka mulut. Sebab, ada risiko dalam begitu banyak hal yang Anda katakan atau komentari,” ujar Mourinho, seperti dikutip Reuters.

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“Namun, saya juga melihat dia (Mbappe) bertindak dengan sangat bertanggung jawab bersama klub yang, dalam hal ini, menunjukkan kelasnya. Bagi kami, persoalan ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kami katakan. Real Madrid dan Kylian Mbappe sama-sama menunjukkan kelas dengan segera merespons, dan sebagai pelatih, saya merasa keduanya mewakili saya dengan sangat baik.”

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Konsekuensi komersial hantam Mbappe

Dampak finansial bagi Mbappe sangat berat, dengan sejumlah merek besar Tiongkok langsung memutus hubungan dengan sang bintang. Perusahaan produk susu Mengniu dan Shanghai Milkground Food Tech, serta Eastroc Beverage, semuanya telah menghentikan kerja sama dengan kapten Prancis tersebut.

Media pemerintah Tiongkok China Daily mencatat bahwa komentar tersebut mengancam hubungan komersialnya dan menjadi pengingat tegas akan batas pengaruh seorang selebritas. Situasi ini juga berdampak pada jangkauan tim secara keseluruhan di kawasan tersebut.

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Lembaga penyiaran milik negara Migu memilih untuk mencoret pertandingan domestik Madrid berikutnya dari jadwal siarannya. Mourinho menegaskan bahwa dari sisi pengelolaan tim sepak bola, tidak ada lagi yang perlu mereka tambahkan mengenai persoalan ini.

Fokus beralih ke laga melawan Santander

Meski ada gangguan di luar lapangan, Mourinho dan skuadnya kini harus kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik. Madrid bersiap bertandang menghadapi Santander pada Minggu, dalam pertandingan yang tidak akan disiarkan kepada para penggemar mereka di Tiongkok.

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Skuad Madrid akan berupaya keras meraih tiga poin untuk memangkas jarak dari puncak klasemen. Mereka saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona.