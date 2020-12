Jose Mourinho & Bruno Fernandes Raih Penghargaan Bulanan Liga Primer Inggris

Manajer Hotspur Jose Mourinho terpilih sebagai manajer terbaik Liga Primer Inggris edisi November, sementara gelandang Bruno Fernandes kebagian penghargaan pemain terbaik.

Performa gemilang Spurs di awal musim ini terus berlanjut di sepanjang bulan lalu. Mourinho dan pasukannya memenangi tiga dari empat laga, dengan mengalahkan , , , sebelum menutup November dengan hasil imbang melawan di Stamford Bridge.

Rangkaian hasil positif itu membuat Spurs berada di puncak klasemen dan membuat Mourinho diganjar gelar penghargaan bulanan dari Liga Primer. Mou mengalahkan pesaingnya seperti Frank Lampard (Chelsea), David Moyes (West Ham), dan Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United).

