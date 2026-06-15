José Mourinho berhasil merekrut mantan juara dunia untuk bergabung dengan staf Real Madrid

Segala hal mengindikasikan bahwa José Mourinho akan segera menyambut seorang kenalan lamanya ke dalam staf teknisnya di Real Madrid. Di antaranya, David Ornstein dari The Athletic menulis bahwa Sami Khedira sedang bersiap untuk kembali ke ibu kota Spanyol.

Khedira (39) tentu bukan orang asing bagi Mourinho. Keduanya sudah bekerja sama selama tiga tahun di Real Madrid antara 2010 dan 2013. Pemain asal Jerman itu tetap bertahan di Real Madrid selama dua tahun setelah kepergian Mourinho pada 2013, dan berhasil memenangkan Liga Champions pada 2014.

Lebih dari sepuluh tahun setelah kepergiannya dari Madrid, Khedira kini berada di ambang kembalinya. Mourinho melihatnya sebagai kandidat ideal untuk berperan sebagai penghubung antara klub, pemain, dan staf. Pengetahuannya tentang klub dan sepak bola Spanyol juga disebut-sebut sebagai nilai tambah yang penting.

Bagi Khedira, ini akan menjadi tugas kepelatihan pertamanya. Juara dunia 2014 ini pensiun dari Hertha BSC pada 2021 dan sejak itu tidak menjabat posisi resmi di dunia sepak bola. Namun, ia sering tampil di televisi sebagai analis.

Dengan kedatangan (yang akan datang) Khedira, staf Mourinho mulai terbentuk dengan baik. Asisten pelatih João Tralhão dan Pedro Machado juga akan mendampingi The Special One di Madrid, begitu pula analis Roberto Merella, pelatih kebugaran Antonio Dias, dan pelatih kiper Nuno Santos.

Menurut The Athletic, Khedira lebih diutamakan daripada mantan rekan setimnya di Real Madrid, Pepe. Bek berusia 43 tahun itu memenuhi kriteria yang sama dengan Khedira, namun pada akhirnya Khedira lah yang berhasil mendapatkan posisi tersebut.

Mourinho baru-baru ini secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Real Madrid, yang mentransfer 15 juta euro ke Benfica untuk membebaskannya dari klub tersebut. Pelatih ini ditugaskan untuk membawa Los Blancos meraih trofi lagi setelah musim yang dramatis.