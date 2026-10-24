Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, menepis anggapan bahwa timnya seharusnya sudah setara dengan Barcelona. Ia menyebut perbandingan itu “tidak adil” menjelang duel hari Minggu. Pelatih asal Portugal itu menghadapi ujian berat di Camp Nou, dengan timnya tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen La Liga.

Iklan

Mourinho meminta kesabaran

Mourinho meredam antusiasme berlebihan menjelang edisi terbaru El Clasico. Ia menegaskan bahwa tim Madrid asuhannya masih dalam proses pembentukan, berbeda dengan Barcelona yang sudah memiliki sistem permainan mapan. Meski performa timnya belakangan meningkat, termasuk empat kemenangan beruntun dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions, mantan pelatih Chelsea itu menilai banyak orang mengabaikan perbedaan stabilitas antara kedua raksasa Spanyol tersebut.

“Saya rasa orang-orang yang sepekan lalu berpikir Barcelona akan menghajar kami akan tetap berpikir begitu. Saya tidak merasa pertandingan melawan Paris, atau kemenangan Madrid (4-1 atas) Leipzig, akan mengubah cara berpikir mereka,” kata Mourinho, seperti dikutip RTL.

Membangun proyek baru di Madrid

Pelatih Madrid itu menekankan bahwa Hansi Flick telah memiliki cukup banyak waktu untuk menerapkan filosofinya di Barcelona sejak tiba pada awal 2024, sementara situasi di Santiago Bernabeu sangat berbeda. Mourinho datang pada musim panas ini setelah Real Madrid melalui dua musim tanpa trofi besar. Ia bersikeras skuadnya masih berada pada tahap awal di bawah kepemimpinannya.

Sang pelatih menyebut waktu yang ia miliki bersama seluruh skuad sangat terbatas akibat jeda seusai Piala Dunia dan jeda internasional baru-baru ini, sehingga kesempatan untuk membangun kekompakan taktik di lapangan latihan pun sedikit. “Orang-orang memandang kami seolah-olah kami sudah menjadi tim yang terbentuk sepenuhnya. Padahal, dalam sepakbola, itu sulit karena prosesnya tidak pernah benar-benar selesai... Namun, mereka memandang kami seolah-olah sudah berada pada tahap lanjut dalam proses ini,” lanjut Mourinho.

Iklan Iklan

“Kami sudah bekerja selama tiga bulan. Dari waktu itu, ada pramusim ketika para pemain baru berdatangan (kembali dari Piala Dunia), lalu jeda internasional baru-baru ini. Jadi, kami baru bersama selama satu setengah bulan, dua bulan... Ini baru awal pembentukan tim. Kami berada pada tahap awal ketika pelatih masih belajar, menganalisis, sedikit demi sedikit menentukan arah, dan para pemain masih mengenal pelatih... Menurut saya, membandingkan tim dalam kondisi seperti ini (dengan tim-tim yang lebih mapan) tidaklah adil.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Performa sebelumnya tak menentukan hasil El Clasico

Meski ada selisih enam poin di klasemen dan Barcelona mendominasi kompetisi domestik, Mourinho tidak ingin hasil-hasil sebelumnya menentukan suasana menjelang akhir pekan. Sementara Barcelona baru-baru ini mengalami kekalahan yang jarang terjadi saat menghadapi PSG, Madrid memasuki laga dengan momentum positif. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa sejarah dan performa terkini hanya sedikit berarti begitu peluit dibunyikan di Catalunya.

“Kami berada dalam tren yang baik, memenangi pertandingan, bermain bagus, mencetak gol. Namun, dalam El Clasico, apa yang Anda lakukan sebelumnya tidak penting, tidak ada pengaruhnya. El Clasico itu unik. Biasanya, dunia sepakbola berhenti untuk menyaksikannya. Semoga ini menjadi pertandingan yang hebat. Dan kami menang,” ujar sang pelatih.

Iklan

Ancaman Lamine Yamal

Salah satu sorotan utama menjelang pertandingan ini adalah performa Lamine Yamal. Pemain Spanyol berusia 19 tahun itu banyak dijagokan sebagai salah satu kandidat terdepan peraih Ballon d'Or. Namun, Mourinho menegaskan bahwa meski mengakui bakat luar biasa pemain muda tersebut, ia tidak akan merombak rencana taktiknya secara khusus untuk meredam pengaruh pemain sayap Barcelona itu di sisi kanan.

“Dia pemain hebat dan pemain hebat harus Anda hormati,” tambah Mourinho ketika ditanya tentang strategi bertahannya. “Menghormati adalah satu hal. Mengubah rencana dan susunan tim, lalu melupakan jati diri sendiri, adalah hal lain. Itu tidak akan kami lakukan, baik untuk menghadapinya maupun pemain lain berkualitas tinggi yang kami hadapi.”