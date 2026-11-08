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Jose Mourinho membawa Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Valencia, yang menjadi kemenangan kedelapan beruntun bagi raksasa Spanyol itu. Meski timnya tampil efektif di lapangan, pelatih asal Portugal tersebut tetap menyempatkan diri bergurau soal pilihan selebrasi para pemainnya seusai pertandingan.

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Rentetan kemenangan berlanjut di Mestalla

Madrid menyamai perolehan poin Barcelona di puncak klasemen La Liga setelah menang telak 3-0 di kandang Valencia pada Sabtu. Federico Valverde membuka keunggulan sebelum Arda Guler melanjutkan performa apiknya lewat satu gol dan satu assist untuk Kylian Mbappe, memastikan tim tamu tetap berada dalam kondisi prima menjelang jeda internasional. Hasil itu menandai perubahan besar bagi Mourinho, yang sempat mendapat sorotan pada awal periode keduanya, tetapi kini telah membawa timnya meraih delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Mourinho menunjukkan selera humornya yang khas saat membahas suasana ruang ganti seusai pertandingan. Ia mengungkapkan sedikit perbedaan selera musik dengan skuadnya yang bertabur bintang. "Saya melihat ruang ganti yang bahagia, dengan musik yang buruk dan keras," kata sang pelatih sambil tertawa. "Ketika kami kalah, kami masuk ke dalam kekacauan kalian, yang kemudian bisa menyebar ke lingkungan Madridista, ke para suporter. Namun, di sini kami tenang."

Kekalahan dalam derbi menjadi pelajaran penting

Madrid tampil tanpa cela sejak kekalahan menyakitkan dalam derbi melawan Atletico Madrid. Namun, alih-alih terlena oleh kebangkitan luar biasa ini, Mourinho menegaskan bahwa para pemainnya tetap membumi. Sang pelatih mengungkapkan bahwa skuadnya menjadikan kekalahan menyakitkan dari rival sekota itu sebagai momen penting untuk mengenali kelemahan, bukan membiarkan kepanikan melanda.

Mourinho menyoroti ketenangan skuadnya di tengah rentetan hasil positif tersebut. "Yang membuat saya senang adalah kami tidak pernah dilanda kekacauan; kami selalu tenang. Saya akan selalu berjuang agar pada masa-masa baik, semua orang tetap seimbang. Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa memenangkan pertandingan bersama tim seperti Real Madrid tidak seharusnya menimbulkan kegembiraan yang berlebihan. Memenangkan pertandingan di Real Madrid harus menjadi hal yang biasa," jelas mantan pelatih Chelsea dan Inter itu.

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Mengejar kemenangan ke-100

Menurut statistik luar biasa yang disoroti oleh MisterChip, Mourinho telah meraih 97 kemenangan dari 126 pertandingan La Liga yang ditanganinya, menunjukkan tingkat kemenangan yang luar biasa di antara para pelatih yang telah menjalani lebih dari seratus laga liga. Jika mencapai 100 kemenangan, ia akan bergabung dengan kelompok elite yang hanya beranggotakan tiga pelatih lain dalam sejarah gemilang klub tersebut. Kembalinya Mourinho tampaknya telah membangkitkan tim yang kesulitan tampil konsisten pada pekan-pekan awal musim ini.

"Dia (MisterChip) memberi tahu saya bahwa kami harus memenangkan pertandingan berikutnya. Dalam hidup ini, angka-angka mengesankan akan dilupakan, dan kami tidak terus memikirkan pencapaian masa lalu. Kami fokus pada saat ini, tetapi saya sama sekali tidak tahu soal itu, dan itu menjadi sumber kebanggaan. La Liga pernah memiliki pelatih-pelatih hebat, dan memiliki catatan seperti ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan," ujar Mourinho.

Menanti laga kontra Celta

Saat kompetisi domestik berhenti sementara untuk jeda internasional mendatang, Madrid harus menjalani dua pekan tanpa pertandingan kompetitif di level klub. Selama periode tersebut, banyak pemain bintang mereka akan berpencar ke berbagai penjuru dunia untuk membela tim nasional masing-masing, sementara staf pelatih harus mengelola kebugaran mereka dengan cermat dan memantau potensi risiko cedera dari jauh. Setelah jeda itu berakhir, skuad akan kembali berkumpul di ibu kota Spanyol dan mengalihkan fokus ke lanjutan La Liga yang sangat dinantikan. Mereka dijadwalkan menjamu Celta Vigo di hadapan para pendukungnya di Stadion Santiago Bernabeu yang ikonis.