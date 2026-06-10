José Bordalás, pelatih klub Spanyol Getafe, akan memperpanjang kontraknya bersama tim yang saat ini menduduki peringkat ketujuh di LaLiga. Selama ini masa depannya di klub asal Madrid tersebut sempat tidak pasti, namun ia akhirnya memutuskan untuk tetap setia bersama klub tersebut.

Menurut Fabrizio Romano, Bordalás akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dengan tambahan dua tahun. Ini berarti ia akan terikat dengan klub papan atas Spanyol tersebut hingga pertengahan 2028. Menurut Romano, butuh waktu cukup lama sebelum pelatih asal Spanyol ini mengambil keputusan tersebut.

Bordalás sebelumnya dikaitkan dengan Sevilla, klub yang kemungkinan akan diambil alih oleh Sergio Ramos. Pelatih tersebut kabarnya memiliki hubungan baik dengan ikon Real Madrid tersebut, namun proses pengambilalihan Sevilla masih menemui jalan buntu.

Mantan pemain tersebut berusaha bersama beberapa perusahaan investasi untuk memperoleh saham mayoritas di klub tersebut, namun kesepakatan dengan pemegang saham utama saat ini belum tercapai.

Jadi, pindah ke Sevilla tidak akan terjadi bagi Bordalás, yang sedang menjalani masa jabatannya yang kedua di Getafe. Antara tahun 2016 dan 2021, ia juga pernah menjadi pelatih kepala di Madrid.

Kebanyakan orang akan mengingatnya dari pertandingan Liga Europa melawan Ajax pada 2020. Dalam laga tandang tersebut, di mana gaya bermain Getafe mendapat banyak kritik, Ajax kalah 2-0. Pertandingan kandang di Johan Cruijff ArenA dimenangkan dengan skor 2-1, yang pada akhirnya tidak cukup untuk melaju ke babak selanjutnya. Di babak berikutnya, Getafe tersingkir oleh Inter.

Pelatih berusia 62 tahun ini kembali lolos ke kompetisi Eropa musim ini dengan finis di posisi ketujuh. Bordalás dan timnya pun akan bertanding di babak kualifikasi Liga Konferensi.