'Jorthy Mokio tidak lagi berhubungan dengan orang tuanya setelah perpanjangan kontrak di Ajax'

Orang tua Jorthy Mokio (18) menjadi penghalang utama selama negosiasi yang berlarut-larut antara Ajax dan sang remaja mengenai kontrak baru. Hal itu diungkapkan oleh Tim van Duijn, pengamat Ajax untuk Voetbal International, pada Rabu dalam Pantelic Podcast.

Ajax tiba-tiba mengumumkan pekan lalu bahwa Mokio telah memperpanjang kontraknya di Amsterdam. Pemain muda asal Belgia itu kini terikat kontrak hingga pertengahan 2031. Van Duijn menjelaskan mengapa prosesnya akhirnya memakan waktu begitu lama. “Akhir tahun lalu, sekitar bulan Oktober, saya mendengar bahwa negosiasi berjalan ke arah yang baik. Hingga keluarga mulai ikut campur dengan cukup dominan. Ini adalah kasus yang sangat menyakitkan, terutama bagi Mokio sendiri.”

“Alasan Mokio menandatangani kontrak dengan Ajax murni karena dia kini berusia delapan belas tahun dan berhak mengambil keputusan sendiri. Secara praktis, dia telah memisahkan diri dari orang tuanya. Ada yang menyarankan bahwa dia meminta bayaran sebesar Henderson, tetapi uang bukanlah hal yang penting bagi Mokio,” kata Van Duijn dengan tegas.

Peran Mokio senior yang meragukan

Jurnalis yang berpengalaman ini kemudian dengan jelas menunjuk pihak yang paling bersalah. “Mokio sebenarnya sangat ingin tetap tinggal. Dia terbuka untuk menyesuaikan diri dengan struktur Ajax, hanya saja ayahnya melihatnya sebagai semacam sapi perah dan ingin membawanya ke klub besar.”

Pada suatu saat, Ajax bahkan tidak mau lagi berbicara dengan ayah Mokio. Namun, hubungan dengan sang talenta muda itu sendiri tetap hangat. “Mereka menyelesaikan semuanya dalam waktu sekitar enam jam. Kesepakatan tercapai, kontrak disusun, berangkat ke ArenA, penandatanganan, sesi foto, dan siaran pers. Ajax memang bertindak sangat tegas, juga untuk menunjukkan sikap mereka.”

Situasi yang digambarkan Van Duijn dalam podcast ini sangat menyedihkan. “Mungkin saya tidak seharusnya mengatakan ini, tapi rasanya benar-benar seperti orang tua yang kehilangan kendali atas anaknya. Sekarang dia berusia delapan belas tahun dan memiliki otonomi. Setiap euro yang masuk pergi ke ayahnya. Dia bahkan tidak bisa mengakses uangnya sendiri. Sekarang tentu saja dia bisa lagi, tapi itu sungguh menyedihkan. Untungnya, dia sekarang tinggal bersama pacarnya di Amsterdam.”

Menurut Van Duijn, Mokio saat ini tidak memiliki kontak dengan ayah dan ibunya. “Dia praktis telah mengusir orang tuanya, agar bisa menyelesaikan semuanya sendiri dengan Jordi Cruijff. Situasinya juga terancam menjadi sangat suram. Yang saya pahami, keluarga benar-benar sangat marah atas semua yang telah terjadi.”

Van Duijn merasa kasihan pada Mokio. “Coba bayangkan bagaimana dampaknya bagi seorang pemuda berusia delapan belas tahun. Di saat usia segitu seharusnya mulai menjauh dari orang tua, ini benar-benar mengacaukan hidupnya.”

“Pada dasarnya, dia sekarang tidak punya orang tua lagi. Jadi, menurut saya, satu-satunya yang masih dia miliki hanyalah agen-agennya, beberapa teman di Ajax, dan dia tinggal bersama pacarnya. Dia tidak akan benar-benar terpuruk, tapi jika kamu tidak punya orang tua lagi di usia itu... Secara hukum kamu sudah dewasa, tapi secara mental kamu masih seperti anak-anak,” tutup Van Duijn.