Jorthy Mokio tampak malu-malu saat ditanya tentang kehidupan pribadinya: 'Sekarang aku jadi malu'

Jorthy Mokio baru-baru ini memiliki pacar, demikian diakui gelandang asal Belgia itu kepada saluran resmi klub Ajax.

Mokio menandatangani kontrak baru dengan Ajax pada awal bulan ini, yang cukup mengejutkan. Dengan demikian, ia kini terikat dengan klub Amsterdam tersebut hingga pertengahan 2031.

Dalam konteks tersebut, klub mengadakan wawancara dengan gelandang berusia 18 tahun itu pekan ini, di mana ia juga ditanya mengenai kehidupan asmaranya.

“Benar bahwa saya telah menemukan seseorang. Saya langsung merasa malu. Ini sangat indah. Sangat indah memiliki seseorang yang mendukung Anda sepenuhnya dalam hidup,” katanya.

Magio sendiri tidak lagi berhubungan dengan orang tuanya. Voetbal International mengungkap hal itu dua minggu lalu. Mereka merasa sangat frustrasi dengan perpanjangan kontrak putra mereka dan mendorong transfer yang menguntungkan, sementara Magio sendiri ingin tetap di Ajax.

Dalam wawancara tersebut, ia juga membahas hubungannya dengan Jordi Cruijff. Direktur teknis tersebut telah bekerja di Ajax sejak Februari dan beberapa minggu lalu mencapai kesepakatan dengan Mokio.

“Jordi dan saya memiliki hubungan yang baik. Dia sangat terbuka, langsung, dan jujur. Saya sangat menyukai hal itu,” tutupnya dalam percakapan tersebut.