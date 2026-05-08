Jorthy Mokio angkat bicara di Instagram setelah keputusan pemilihan tim nasional dan membahas peraturan FIFA

Jorthy Mokio telah memutuskan untuk membela tim nasional Republik Demokratik Kongo mulai hari ini, demikian diumumkan pada Jumat sore. Pemain Ajax tersebut menjelaskan melalui sebuah pernyataan bagaimana keputusan tersebut diambil.

Di Instagram, Mokio mengunggah foto dirinya mengenakan seragam sepak bola Kongo. “Keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Belgia telah memberi saya begitu banyak, baik di dalam maupun di luar lapangan – dan untuk itu saya akan selalu bersyukur,” tulis gelandang Ajax tersebut.

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa ikatannya dengan Kongo semakin kuat. “Dan saya tidak bisa lagi mengabaikannya. Ini bukanlah keputusan yang diambil dengan akal sehat, melainkan keputusan yang berasal dari hati.”

Republik Demokratik Kongo lolos ke putaran final untuk pertama kalinya dalam 52 tahun dan tergabung dalam grup bersama Kolombia, Portugal, dan Uzbekistan di Piala Dunia. Mokio berharap bisa ikut serta, meskipun peraturan FIFA menjadi ancaman serius.

Mokio telah bermain dalam satu pertandingan internasional resmi bersama Belgia, sehingga pertanyaannya adalah apakah ia memenuhi syarat untuk bermain bagi Kongo di Piala Dunia. “Pertanyaannya adalah apakah itu bisa terwujud, mengingat peraturan yang ada. Sangat membahagiakan bahwa Kongo berhasil lolos. Jika hal itu memungkinkan dan saya dipanggil, maka saya siap,” katanya sebelumnya kepada De Telegraaf.

Melalui Instagram, Mokio menambahkan bahwa ia akan sepenuhnya menerima aturan FIFA. “Pilihan ini tidak didorong oleh peluang jangka pendek. Ini dibangun untuk jangka panjang, berakar pada visi untuk karier saya dan rasa keterikatan yang melampaui satu kompetisi atau kalender.”

Sebagai penutup, pemain berbakat berusia delapan belas tahun ini menambahkan bahwa ia adalah seorang Kongo sejati. “Dengan seragam ini, saya ingin menulis bab berikutnya dalam kisah hidup saya,” tutup pemain Ajax tersebut.

