CIES (International Centre for Sports Studies) telah mengumumkan 100 besar pemain paling berharga berusia di bawah 20 tahun di luar lima liga top Eropa. Di 10 besar dari daftar 100 pemain tersebut, ada dua pemain Ajax. PSV, Feyenoord, FC Twente, dan Sparta Rotterdam juga terwakili dalam daftar yang dirilis lembaga riset dan pendidikan asal Swiss itu.

Menurut CIES, Jorthy Mokio merupakan pemain paling berharga kedua di dunia yang berusia di bawah 20 tahun, di luar Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1. Gelandang Ajax itu ditaksir memiliki nilai sebesar 52,9 juta euro.

Oskar Pietuszewski dari FC Porto berada di posisi pertama dengan 56,3 juta euro. Lima besar dilengkapi oleh Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 juta), João Simões (Sporting CP, 43,2) dan Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

Di posisi kedelapan ada Aaron Bouwman. Bek tengah Ajax itu mendapat valuasi sebesar 30,4 juta euro. Pemain Eredivisie berikutnya, Noah Fernández dari PSV, menempati posisi ke-17 dengan 21 juta euro. Ruud Nijstad dari FC Twente berada di posisi ke-39 dengan 13,9 juta.

Thijs Kraaijeveld menjadi satu-satunya pemain Feyenoord dalam daftar ini. Ia berada di posisi ke-84 (8 juta). Abdellah Ouazane (Ajax) memiliki nilai 7,5 juta, yang membuatnya menempati posisi ke-95. Posisi ke-96 menjadi milik pemain Sparta, Lushendry Martes (7,4), sementara pemain PSV Mikkel Bro Hansen (7,4) juga masuk 100 besar di posisi ke-98.

"Pendekatan statistik sepenuhnya dari CIES Football Observatory memungkinkan kami bukan hanya mengevaluasi pemain berdasarkan kondisi mereka saat ini, tetapi juga mengembangkan skenario untuk memperkirakan kemungkinan perkembangan mereka di masa depan," jelas CIES memberikan konteks atas angka-angka tersebut.

"Pendekatan kami mendukung para pemangku kepentingan di dunia sepakbola dalam berbagai penerapan: negosiasi transfer, perpanjangan kontrak, peminjaman, klausul pelepasan, sengketa, penjualan klub, akuisisi, pelaporan keuangan, pemberian kredit, asuransi, dan lainnya."

Daftar lengkap 100 besar bisa dilihat di sini.