CIES (International Centre for Sports Studies) telah merilis daftar 100 pemain paling bernilai berusia di bawah 20 tahun di luar lima liga besar Eropa. Dalam 10 besar dari daftar 100 tersebut, ada dua pemain Ajax. PSV, Feyenoord, FC Twente, dan Sparta Rotterdam juga terwakili dalam daftar dari lembaga riset dan pendidikan asal Swiss tersebut.

Jorthy Mokio diperkirakan CIES sebagai pemain paling bernilai kedua di dunia yang berusia di bawah 20 tahun, di luar Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1. Gelandang Ajax itu ditaksir memiliki nilai 52,9 juta euro.

Oskar Pietuszewski dari FC Porto berada di posisi pertama dengan 56,3 juta euro. Lima besar dilengkapi oleh Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 juta), João Simões (Sporting CP, 43,2), dan Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

Di posisi kedelapan ada Aaron Bouwman. Bek tengah Ajax itu ditaksir bernilai 30,4 juta euro. Pemain Eredivisie berikutnya, Noah Fernández dari PSV, menempati posisi ke-17 dengan 21 juta euro. Ruud Nijstad dari FC Twente berada di posisi ke-39 dengan 13,9 juta.

Thijs Kraaijeveld menjadi satu-satunya pemain Feyenoord dalam daftar tersebut. Dia berada di posisi ke-84 (8 juta). Abdellah Ouazane (Ajax) memiliki nilai 7,5 juta, yang membuatnya menempati posisi ke-95. Posisi ke-96 menjadi milik pemain Sparta, Lushendry Martes (7,4), sementara pemain PSV Mikkel Bro Hansen (7,4) juga masuk 100 besar di posisi ke-98.

"Pendekatan statistik sepenuhnya dari CIES Football Observatory memungkinkan kami bukan hanya untuk mengevaluasi pemain berdasarkan kondisi mereka saat ini, tetapi juga untuk mengembangkan skenario guna memperkirakan perkembangan masa depan yang mungkin terjadi," demikian konteks yang diberikan CIES terkait angka-angka tersebut.

"Pendekatan kami mendukung para pemangku kepentingan di dunia sepakbola dalam berbagai macam penerapan: negosiasi transfer, perpanjangan kontrak, peminjaman, klausul pelepasan, sengketa, penjualan klub, pengambilalihan, pelaporan keuangan, pemberian kredit, asuransi, dan banyak lagi."

Daftar lengkap 100 besar dapat dilihat di sini.