Chelsea juga mengubah laga Premier League keduanya musim ini menjadi kemenangan. The Blues unggul lebih awal berkat kecerobohan pemain Brighton, Bart Verbruggen dan Mats Wieffer, dan setelah duel yang banjir gol, keunggulan itu tidak lagi lepas dari tangan mereka: 4-3. Jorrel Hato mencatatkan assist indah untuk gol 3-0 João Pedro. Brighton memulai pekan lalu dengan kemenangan meyakinkan atas Aston Villa (4-0), tetapi kini kembali menjejak bumi.

Di kubu Chelsea, rekrutan anyar Emiliano Martínez langsung menjalani debutnya sebagai starter. Hato dimainkan sebagai wingback kiri. Di Brighton, Verbruggen dan Wieffer (sebagai gelandang tengah) menjadi starter, sementara nama-nama yang dikenal dari Eredivisie, Olivier Boscagli (kiri) dan Ferdi Kadioglu (kanan), menempati posisi bek sayap.

Sebelum pertandingan, legenda klub yang baru saja wafat, Ken Bates dan Bobby Tambling, dikenang dengan mengheningkan cipta selama satu menit dan itu tampaknya memberi The Blues tenaga ekstra. Chelsea memulai dengan agresif dan mendapatkan sepak pojok lewat serangan berbahaya dari sisi kanan. Dari situ, João Pedro menanduk bola ke paha Wieffer, yang kemudian ingin menyundul bola tersebut menjauh.

Hal itu tidak berhasil dilakukan gelandang tengah tersebut, karena Verbruggen datang sedikit lebih cepat dan menepiskan bola tepat di depan wajahnya. Verbruggen kemudian juga tak bisa lagi menjangkau bola karena Wieffer menghalangi jalannya. Roméo Lavia memanfaatkan bola liar dengan menceploskannya ke dalam gawang: 1-0.

Brighton sempat goyah dan bahkan sudah tertinggal dua gol sebelum seperempat jam berlalu. Hato melempar bola ke kepala João Pedro, yang kemudian mengirim Morgan Rogers lolos. Umpan silangnya disambar masuk oleh Pedro Neto, dan Verbruggen kali ini tak berdaya: 2-0.

Situasi memburuk bagi Brighton, yang jauh sebelum turun minum juga kebobolan gol ketiga. Hato dikirim ke sisi kiri dan unggul cepat dari Wieffer berkat sprint impresifnya. Mantan pemain Ajax itu mengirim umpan ke depan gawang untuk João Pedro, yang menyambarnya masuk: 3-0.

Meski begitu, Brighton tidak menyerah dan mendapat ganjaran atas kerja keras mereka dengan segera mencatatkan nama di papan skor setelah gol ketiga Chelsea. Malick Yalcouyé melepaskan tendangan voli atas bola pantul yang indah dan masuk melalui sisi dalam tiang: 3-1.

Brighton benar-benar kembali ke dalam pertandingan ketika setelah jeda skor juga berubah menjadi 3-2. Umpan silang Pascal Gross berubah arah sedemikian rupa oleh João Pedro, sehingga Martínez tak berdaya dan harus memungut bola dari gawang untuk kedua kalinya dalam laga debutnya.

Dua puluh menit sebelum waktu normal berakhir, Chelsea kembali menjauh dari Brighton. Cole Palmer menemukan sedikit ruang di luar kotak penalti, melesat melewati antara lain Wieffer, lalu dengan kaki kiri melengkungkan bola dengan indah ke pojok jauh: 4-2.

Itu bukan gol terakhir pada sore itu. Dalam serangan terakhir pertandingan, Gross mendapatkan bola pas di kepalanya dan menaklukkan Martínez dengan sundulan keras. Namun, tidak ada lagi waktu untuk lebih dari itu: 4-3.



