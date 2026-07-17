Joris van Overeem hengkang dari sc Heerenveen setelah hanya satu tahun untuk bergabung dengan klub Eredivisie lainnya

Joris van Overeem kembali ke FC Utrecht setelah empat tahun. Klub asal Utrecht tersebut telah mencapai kesepakatan dengan klubnya, sc Heerenveen, mengenai biaya transfer sebesar 700.000 euro, demikian dilaporkan De Telegraaf. Gelandang berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak di Galgenwaard hingga pertengahan 2028.

Sejak bulan Mei lalu, ESPN telah melaporkan bahwa Utrecht sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan kembali Van Overeem. Namun, prosesnya ternyata tidak berjalan mulus karena negosiasi yang berlarut-larut.

Kini terobosan telah tercapai, sehingga transfer tersebut akhirnya akan segera terlaksana. Dengan demikian, Utrecht menambah sedikit pengalaman dalam skuadnya.

Pelatih Anthony Correia telah beberapa kali menyatakan harapannya terkait hal ini dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, dengan hengkangnya Mike van der Hoorn dan Nick Viergever, Utrecht kehilangan beberapa pemain berpengalaman pada musim panas ini.

Van Overeem, yang tinggal di Amsterdam, justru ingin bermain sepak bola lebih dekat dengan rumahnya. Ketika Utrecht mengetahui hal itu, mereka segera mengupayakan transfer tersebut.

Gelandang ini sebelumnya pernah membela klub asal Utrecht tersebut antara tahun 2018 hingga 2022 dan tampil dalam 98 pertandingan Eredivisie selama periode tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia terlibat dalam sembilan gol, terdiri dari lima gol dan empat assist.

Setelah hengkang dari Utrecht, Van Overeem melanjutkan kariernya di Israel. Di sana, ia terikat kontrak selama tiga musim bersama Maccabi Tel Aviv, sebelum Heerenveen membawanya kembali ke Belanda secara gratis pada musim panas tahun lalu.

Di klub asal Friesland tersebut, gelandang berpengalaman ini langsung tumbuh menjadi salah satu pemain terpenting dalam tim. Angka-angka tersebut menegaskan nilainya: Van Overeem mencatatkan sepuluh assist dan dua gol pada musim Eredivisie lalu, yang menjadikannya salah satu gelandang paling produktif di kompetisi tersebut.