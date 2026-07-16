Joris Mathijsen membantu Feyenoord, klub yang pernah ia bela, menyingkirkan pemain yang tidak dibutuhkan lagi

Feyenoord akan meminjamkan Shiloh ’t Zand (23) ke Fortuna Sittard untuk musim Eredivisie mendatang. Klub asal Limburg tersebut berhak membeli gelandang asal Rotterdam itu secara permanen setelah musim ini berakhir.

Di Fortuna Sittard, ’t Zand akan bermain dengan nomor punggung 22. Ia langsung bergabung dengan skuad asuhan pelatih Danny Buijs.

Direktur teknis Joris Mathijsen merasa puas dengan kedatangan ’t Zand. “Kami senang Shiloh memilih Fortuna. Ia adalah pemain berbakat yang dengan kemampuannya akan menjadi tambahan berharga bagi skuad kami. Dengan kedatangannya, kami telah menemukan penguatan yang kami butuhkan untuk lini tengah kami.”

’t Zand sendiri juga menantikan tantangan barunya. “Saya bangga bisa bergabung dengan Fortuna Sittard. Ini adalah langkah yang bagus dalam karier saya dan kesempatan luar biasa untuk terus mengembangkan diri.”

“Saya merasa bugar, sangat termotivasi, dan tidak sabar untuk bekerja keras demi tim. Semoga saya bisa segera menunjukkan kualitas saya dan menjadi pemain yang penting bagi klub serta para pendukung,” tutup pemain berkaki kanan tersebut.

Feyenoord sebelumnya meminjamkan ’t Zand ke FC Dordrecht, di mana ia tampil gemilang, namun masa peminjaman berikutnya ke Heracles Almelo kurang berhasil.

Di De Kuip, ’t Zand masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, pemain asli Feyenoord ini bernilai 300.000 euro.