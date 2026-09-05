Wasit Martin van den Kerkhof memperkirakan laga antara FC Utrecht dan Go Ahead Eagles akan dituntaskan "suatu waktu pada awal pekan depan". Ia menghentikan duel kedua klub itu secara permanen pada Sabtu malam setelah lebih dari satu jam berjalan, setelah suporter Utrecht beberapa kali melemparkan kembang api dan gelas ke lapangan. Pada saat itu, tim tamu dari Deventer unggul 1-3.

Setelah Go Ahead sudah unggul 0-2 dan 0-3 tak lama setelah jeda, suporter Utrecht melemparkan kembang api ke lapangan. Duel sempat dihentikan sementara dan dilanjutkan lagi sekitar seperempat jam kemudian. Utrecht kemudian memperkecil skor menjadi 1-3, tetapi setelah itu insiden kembali terjadi.

Pemain Go Ahead menahan bola agar Utrecht tidak bisa cepat melanjutkan permainan. Hal itu memicu keributan kecil dan suporter Utrecht yang melemparkan gelas ke lapangan karena frustrasi. Pertandingan kembali dihentikan. Tak lama kemudian diumumkan bahwa kali ini penghentian itu bersifat permanen.

"Ini benar-benar sesuatu yang sama sekali tidak kami inginkan," kata Van den Kerkhof kepada ESPN. "Pertama kali, ini soal keselamatan para pemain yang mungkin terancam. Dan yang kedua, melempar gelas secara massal seperti itu, kami tidak menginginkannya."

"Kami menyerahkan keputusan untuk menghentikan atau tidak kepada tiga pilar setempat. Semua itu harus diatur, dan ketertiban umum di luar stadion juga harus terjaga dengan baik. Karena itu butuh waktu sedikit lebih lama."

"Urusan pertandingan yang akan menentukan kapan kami melanjutkan permainan. Namun, tidak diragukan lagi itu akan terjadi suatu waktu pada awal pekan depan. Ini mengerikan. Saya pencinta sepak bola, dan ini jelas bukan bagian dari sepak bola. Sangat disayangkan hal seperti ini tetap sesekali terjadi."

Joris Kramer

Joris Kramer, kapten Go Ahead, terlibat dalam keributan kecil setelah gol 1-3 Utrecht, tepat sebelum duel dihentikan secara permanen. "Saya sedikit sekali menyalahkan diri saya sendiri, karena saya sendiri yang memicunya," akunya. "Saya ingin mengambil bola sebentar, untuk memberi kami waktu mengatur semuanya. Tetapi tentu saja mereka tetap melempar. Itu disayangkan."

"Disayangkan ini terjadi, tetapi sebelumnya kami memang sudah tahu bahwa ini kemungkinan akan terjadi. Pagi tadi kami sudah menerima sejumlah informasi di grup WhatsApp, dari pihak keamanan kami, bahwa hal itu akan terjadi. Dan kemudian sangat disayangkan bahwa itu benar-benar terjadi. Tetapi Anda tahu peluang itu lebih besar saat kedudukan 0-3."