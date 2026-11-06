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Pelatih Portugal Jorge Jesus menjelaskan bagaimana jajaran pemimpin tim nasional akan disusun setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional. Seiring mundurnya Ronaldo setelah 23 tahun yang diwarnai pemecahan rekor, Jesus menegaskan bahwa ban kapten akan ditentukan semata-mata berdasarkan jumlah penampilan bersama tim nasional.

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Menapaki era baru tanpa ikon tim nasional

Pensiunnya Cristiano Ronaldo setelah 23 tahun, 234 penampilan bersama tim nasional, dan 146 gol menandai dimulainya masa transisi bagi timnas Portugal di bawah Jorge Jesus.

Menjelang pertandingan Nations League melawan Denmark dan Wales, Jesus berfokus memadukan talenta muda ke dalam tim sembari menjaga stabilitas.

Tanpa sang kapten yang ikonis, Jesus memiliki ruang untuk mencoba berbagai kombinasi di lini serang.

Jesus ungkap kriteria ketat jumlah penampilan untuk menjadi kapten

Ketika menjelaskan bagaimana kelompok pemimpin tim akan berfungsi tanpa Ronaldo, Jesus mengatakan bahwa pemilihan kapten diatur oleh sistem yang jelas dan berdasarkan prestasi.

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“Di tim nasional, pemilihannya didasarkan pada jumlah penampilan bersama tim nasional,” tegas Jesus.

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“Saat ini, ada lima pemain yang menonjol berdasarkan kriteria tersebut. Menariknya, mereka semua pernah menjadi pemain saya di klub-klub yang saya tangani. Prinsipnya akan tetap sama.”

Para pemain senior Portugal dengan penampilan terbanyak

Jesus menyebut kelompok inti pemain senior yang akan mengemban tanggung jawab kepemimpinan ke depan.

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“Setelah Cristiano Ronaldo, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama tim nasional adalah Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves, dan Bruno Fernandes,” ujar sang pelatih.

“Tidak harus dalam urutan itu, tetapi merekalah kelima pemain tersebut.”

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Jesus puji performa Bernardo Silva di klub

Jesus juga secara khusus memuji gelandang Real Madrid Bernardo Silva atas penampilannya yang konsisten di level tertinggi sepakbola klub Eropa.

“Dia bisa menyumbangkan pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain,” kata Jesus.

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“Dia sedang tampil bagus di Real Madrid, dan tidak mudah menjadi pemain inti di tim seperti Real Madrid, salah satu yang terbaik di dunia. Saya tidak meragukan kualitas Bernardo.”