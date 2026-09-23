Cristiano Ronaldo sempat serius mempertimbangkan untuk pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia. Penyerang berusia 41 tahun itu pada akhirnya memutuskan untuk terus membela Portugal, yang pada Kamis akan menghadapi Wales di Nations League.

"Saya tidak tahu. Saya ingin sekali tahu jawabannya, tetapi saya tidak tahu. Saat memasuki usia awal tiga puluhan, saya belajar untuk hidup di saat ini, jadi saya tidak tahu. Namun, sangat mungkin ini akan menjadi tahun terakhir saya. Saya akan memberi tahu ketika itu menjadi pertandingan terakhir saya," Ronaldo dikutip oleh AS pada Rabu.

Setelah Piala Dunia, yang bagi Portugal berakhir di babak 16 besar usai kalah dari juara dunia pada akhirnya, Spanyol, Ronaldo memikirkan masa depannya bersama tim Portugal. "Saya selalu memikirkan keputusan saya. Saya memikirkan segalanya. Anda melihat saya ada di sini, jadi saya memutuskan untuk lanjut. Saya sudah berbicara dengan presiden dan pelatih tim nasional, dan mereka mengandalkan saya."

"Saya pikir saya masih bisa terus membantu tim nasional. Bukan hanya dengan gol, tetapi juga karena ini adalah generasi baru. Namun, yang paling penting adalah berada di lapangan dan terus mencetak gol," tegas Ronaldo yang selalu penuh daya juang.

Ronaldo yang kini berusia 41 tahun saat ini jauh lebih mudah mengabaikan kritik. "Seperti yang sudah sering saya katakan: pengalaman datang seiring waktu. Akan selalu ada kritik, bahkan saat kami melakukan hal-hal dengan baik, terlebih lagi saat kami melakukannya dengan buruk."

"Saya tahu siapa diri saya dan saya tahu bahwa anak-anak sangat menyukai Cristiano. Bahkan setelah karier saya berakhir, saya ingin tetap berarti bagi orang-orang. Saya menghargai orang-orang yang menghargai Cristiano, dan itu membuat saya bahagia," kata pemain veteran Portugal itu.

Pelatih tim nasional Jorge Jesus sangat menghargai Ronaldo. "Cristiano adalah simbol Portugal. Itu tidak memberinya hak untuk bermain di setiap pertandingan, tetapi untuk memberi gambaran: kami memainkan sebuah pertandingan di Hong Kong tanpa dia dan hanya ada 5.000 penonton. Saat dia ikut bermain, jumlahnya menjadi 55.000. Dia akan bermain pada Kamis dan saya berharap dia langsung mencetak satu atau dua gol, setelah itu saya akan segera menariknya keluar."