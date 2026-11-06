Jorge Jesus berbicara panjang lebar pada Jumat siang mengenai keputusan Cristiano Ronaldo meninggalkan tim nasional Portugal. Sang pelatih tidak merasa bersalah.

Pada Kamis siang, Ronaldo tiba-tiba mengumumkan melalui pesan video bahwa ia tidak akan lagi bermain untuk tim nasional Portugal, meski namanya sebenarnya masuk dalam daftar pemain yang akan dipanggil.

Pada periode bursa transfer terakhir, terjadi perselisihan antara Jesus dan Ronaldo. Ronaldo semula tidak akan bermain dalam laga melawan Norwegia, tetapi diminta untuk tetap melakukan pemanasan. Ketika akhirnya ia tidak dimainkan, peraih Ballon d'Or lima kali itu pun marah.

Ronaldo menaiki jet pribadinya dan memutuskan untuk langsung meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Ia didenda 255 euro atas tindakannya itu dan tampaknya tetap tersedia untuk laga-laga Nations League berikutnya.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Namun, pada Kamis pagi, tiba-tiba diketahui bahwa Ronaldo tidak akan pernah lagi bermain untuk Portugal. Kabar itu juga mengejutkan Jesus. "Saya mengetahuinya pada saat yang sama dengan semua orang. Saya baru diberi tahu kemarin, persis seperti kalian semua mendengarnya, setelah video yang ia buat... Sampai saat itu, saya tidak tahu apa-apa. Ia bermain, mencetak gol, dan merupakan salah satu pemain dalam skuad saya."

Jesus tidak merasa bersalah. "Saya sama sekali tidak merasa bersalah atas kepergiannya. Mungkin saya mempercepat terjadinya hal ini, tetapi itu bukan kesalahan saya. Ia sudah memikirkan bahwa hal ini akan terjadi, entah pada pemanggilan kali ini atau berikutnya. Saya menghormati keputusannya. Selama satu setengah tahun ini, saya telah menjalin persahabatan yang erat dengannya."

"Saya tidak akan mengubah apa pun. Sama sekali tidak. Karena saya mengambil keputusan sebagai pelatih dengan memikirkan tim saya, tim Portugal. Saya sadar bahwa saya tidak melakukan apa pun yang menyebabkan hal ini terjadi."

"Apa yang terjadi di masa lalu tidak menarik bagi saya. Tentu saja saya pikir ia akan kembali. Tentu saja saya pikir saya akan memanggilnya, bahwa saya akan berbicara dengannya, tetapi saya harus menghormatinya. Ia telah memutuskan bahwa sudah waktunya meninggalkan skuad. Cepat atau lambat, hal itu memang harus terjadi. Ia merasa inilah saat terbaik untuk berhenti dan itu harus dihormati," tutupnya.