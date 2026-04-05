Jordy Clasie menengok kembali setelah kembali bermain bersama AZ dan mengakui kesalahannya setelah menjalani pemulihan selama berbulan-bulan

Jordy Clasie kembali bermain melawan Fortuna Sittard (menang 2-0) setelah lebih dari setengah tahun absen. Gelandang AZ ini berbagi cerita kepada De Telegraaf mengenai proses pemulihannya dan mengakui bahwa ia telah membuat pilihan yang salah dalam proses tersebut.

Pada 28 September, AZ kalah dari NEC (2-1). Clasie diusir dari lapangan dengan kartu merah, namun setelah pertandingan, masalah yang lebih besar terungkap. Empat hari sebelumnya, saat melawan PEC Zwolle (2-2), ia mengalami cedera pergelangan kaki yang ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. 

“Saya masih berlatih selama dua hari dan setelah itu sudah membaik. Saat melawan NEC, saya mulai merasakan sakit setelah sepuluh menit,” kata gelandang tersebut, yang kemudian menjelaskan bahwa diperlukan pemindaian untuk mengetahui penyebabnya. 

“Sebuah potongan tulang di kaki kanan saya bergeser dan kemudian mereka menemukan ada robekan di tendon saya,” kata Clasie, yang berharap tidak perlu menjalani operasi. “Tapi saya tidak bisa menghindarinya. Setelah tujuh minggu, ternyata cedera itu tidak akan sembuh dengan sendirinya.” Gelandang tersebut kini menyesal. “Seharusnya saya menjalani operasi pada hari pertama, tapi itu hanya omong kosong setelah kejadian.” 

Proses pemulihan itu berat bagi Clasie. “Teman-teman pergi keluar dan kamu harus tetap di dalam,” kata Clasie, yang mengakui bahwa menyenangkan ada lebih banyak pemain di ruang perawatan. “Saya punya ikatan dengan Denso Kasius dan Mexx Meerdink. Kamu terus-menerus di gym, itu cukup membosankan. Jika bisa saling mendukung, itu sangat membantu.” 

Ketiganya mendapat izin dari direktur teknis Max Huiberts untuk menjalani rehabilitasi selama delapan hari di Dubai, bersama dengan fisioterapis Frank Renzenbrink. “Jika setiap hari kamu melewati pintu yang sama di Alkmaar, dinding-dinding itu seolah-olah menghimpitmu.” 

“Saat itu taksi sudah menunggu di depan pintu pukul setengah tujuh, kami berolahraga di pagi hari, dan bisa menikmati sinar matahari di siang hari.” Pria asal Haarlem itu membawa istri dan anak-anaknya ke Dubai. “Kami berangkat tepat pada waktunya sebelum drone-drone Iran pertama tiba.” 

