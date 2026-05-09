Jordy Clasie bisa saja mendapatkan bayaran yang sangat besar di dua kota, tetapi ia tetap setia pada AZ

Tahun lalu, sebelum memperpanjang kontraknya bersama AZ, Jordy Clasie sebenarnya bisa saja memilih petualangan menggiurkan di Timur Tengah. Hal itu diungkapkan gelandang berusia 34 tahun tersebut dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad.

Musim lalu, Clasie dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dia bisa saja meninggalkan tempat aman di AZ demi jutaan euro di tempat yang jauh.

“Maksudnya Dubai atau Abu Dhabi. Namun pada akhirnya, istri saya dan saya membuat pilihan yang tepat. Kami terbuka terhadap tawaran itu, tetapi semakin konkret tawaran tersebut, semakin kami mempertanyakan apakah itu cocok untuk kami,” kata pemain berpengalaman ini.

Di Alkmaar, Clasie juga merasa puas. “Saya memiliki kehidupan yang baik di sini dengan gaji yang layak. Kebahagiaan seperti itu juga harus dihargai. Terkadang kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Menurut saya, saya memiliki karier yang fantastis dan uang memang penting, tapi kebahagiaan jauh lebih berharga.”

“Apakah pindah ke sana akan membuat kami lebih bahagia, saya bertanya-tanya. Saya juga pernah punya kesempatan untuk pergi ke Rusia. Saya juga tidak melakukannya,” kata Clasie.

Clasie berharap masih bisa memimpin AZ selama dua tahun lagi. “Dan setelah itu selesai. Saatnya berhenti dan saya akan menikmati hal-hal lain. Memancing misalnya.”

Kapten tim ini saat ini telah mencatatkan 234 pertandingan resmi bersama AZ. Antara tahun 2012 dan 2016, Clasie bermain dalam tujuh belas pertandingan internasional bersama Oranje.