Jordi Cruyff ungkap rencana transfer musim dingin di Ajax: "Mungkin kami akan..."

Jordi Cruyff puas dengan jendela transfer terakhir, seperti yang disampaikan direktur teknik tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ajax. Transfer Marc ter Stegen khususnya membuatnya senang.

Ter Stegen bergabung dengan status pinjaman dari FC Barcelona pada musim panas lalu. Kiper asal Jerman itu menerima beberapa tawaran, tetapi ingin bermain untuk Ajax.

"Ter Stegen bisa bermain di mana pun yang ia inginkan, tetapi ia tetap punya motivasi untuk bermain di Ajax. Transfer seperti itu sangat menyenangkan," kata Cruyff, seperti dikutip Ajax Showtime.

Cruyff juga berbicara singkat tentang jendela transfer mendatang. Direktur teknik klub asal Amsterdam itu tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak hal. "Semakin banyak yang saya katakan, semakin mahal harga para pemain."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 08.30 HAA

"Tidak akan sesibuk musim panas lalu, tetapi mungkin kami akan melakukan satu hal kecil. Jika kami menjual seseorang, kami juga harus bergerak," pungkas Cruyff.

Ajax saat ini berada di peringkat ketiga VriendenLoterij Eredivisie dengan jumlah poin yang sama seperti Feyenoord di posisi kedua. PSV berada di puncak klasemen dengan keunggulan satu poin.