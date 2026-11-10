Jordi Cruyff sangat puas dengan periode transfer lalu, seperti disampaikan direktur teknik itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ajax. Transfer Marc ter Stegen khususnya membuatnya senang.

Ter Stegen datang dengan status pinjaman dari FC Barcelona pada musim panas lalu. Kiper asal Jerman itu menerima beberapa tawaran, tetapi ingin bermain untuk Ajax.

"Ter Stegen bisa bermain di mana pun ia mau, tetapi ia tetap punya keinginan kuat untuk bermain di Ajax. Transfer seperti itu sangat bagus," ujar Cruyff, seperti dikutip Ajax Showtime.

Cruyff juga sempat berbicara tentang periode transfer mendatang. Direktur teknik klub asal Amsterdam itu tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. "Semakin banyak yang saya katakan, semakin mahal harga para pemain."

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"Tidak akan sesibuk musim panas lalu, tetapi mungkin kami akan melakukan satu hal kecil. Jika kami menjual seseorang, kami juga harus bertindak," pungkas Cruyff.

Ajax saat ini berada di peringkat ketiga VriendenLoterij Eredivisie dengan jumlah poin yang sama seperti Feyenoord di posisi kedua. PSV berada di puncak klasemen dengan satu poin lebih banyak.