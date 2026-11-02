Ajax mengejutkan publik dengan mendatangkan Julian Brandt pada musim panas lalu. Direktur teknik Jordi Cruyff bangga karena nyaris tak ada yang menduga transfer itu akan terjadi.

Setelah bertahun-tahun bermain untuk Borussia Dortmund, Brandt yang berusia 30 tahun berstatus tanpa klub pada musim panas lalu. Ajax mengejutkan publik dengan merekrutnya secara gratis.

Pada Senin, Cruyff ditanya di Rondo di Ziggo Sport tentang transfer musim panas ini yang paling membuatnya bangga. "Kalau saya membicarakan satu transfer, berarti saya tidak membicarakan yang lain. Menurut saya itu kurang pantas," katanya mengawali jawaban.

"Namun, saya sangat senang dengan Brandt. Cara transfer itu terjadi. Tidak ada yang tahu. Sama sekali tidak ada. Saya berkendara ke Jerman untuk berbicara langsung dengannya."

"Kebetulan itu terjadi pada hari Jumat. Hari itu bisa dibilang hari yang menyenangkan dalam sepekan. Orang-orang pergi makan di luar, lalu tiba-tiba mendapat kabar bahwa Brandt akan bergabung dengan Ajax. Mereka pun berpikir: Hei, kami sama sekali tidak mendengar soal ini. Bagaimana bisa?"

Pertandingan berikutnya MID Conference League 12.45 AJX

"Menurut saya, penting juga bagi Ajax untuk sesekali mengumumkan sesuatu. Dan kamilah yang menentukan kapan dan bagaimana caranya. Itu penting bagi saya," tutup Cruyff.

Sejauh ini, pemain asal Jerman itu cukup berhasil memenuhi ekspektasi di Amsterdam. Dalam 17 pertandingan resmi bersama Ajax, ia mencetak delapan gol dan dua assist.