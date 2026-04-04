Jordi Cruijff turun tangan: ketiga nama ini akan segera didepak dari Ajax

Jordi Cruijff harus segera mengangkat Ajax dari keterpurukan. Direktur teknis baru tersebut sudah bekerja keras untuk menyusun skuad musim depan. Ia tidak hanya harus memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas, tetapi juga harus melepas beberapa pemain.

Menurut Het Parool, ada tiga nama yang berada di urutan teratas daftar tersebut: Owen Wijndal, Chuba Akpom, dan Anton Gaaei. “Mereka tidak cukup baik untuk level yang dituju Ajax, namun memiliki kontrak yang menguntungkan,” tulis surat kabar Amsterdam tersebut.

Wijndal memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dan sebelumnya telah menyatakan tidak akan begitu saja meninggalkan Ajax, mengingat kontraknya yang menguntungkan. Gaaei bahkan terikat kontrak satu tahun lebih lama. Hal yang sama berlaku untuk Akpom, meskipun Ipswich Town memiliki opsi pembelian di akhir musim ini, saat masa peminjamannya berakhir.

Bagaimanapun juga, Cruijff harus melakukan pembenahan. “Pembenahan tampaknya menjadi syarat untuk penguatan fundamental di Amsterdam,” demikian menurut Het Parool. “Yang membedakan Cruijff dari sejumlah pendahulunya adalah bahwa ia tidak peduli sedikit pun dengan siapa pun di Ajax. Ia sepenuhnya menempuh jalannya sendiri dan hanya mengandalkan jaringannya sendiri.”

Bahwa Cruijff terus-menerus memanfaatkan jaringan pribadinya, sudah terbukti dalam bulan-bulan pertamanya di Ajax. Misalnya, ia menunjuk Óscar García sebagai pelatih Jong Ajax, untuk kemudian mempromosikannya ke tim utama. Ia juga mengincar Sergio Arribas yang berbakat dan, menurut De Telegraaf, ingin menjalin kontak dengan Pep Guardiola.

Het Parool menambahkan bahwa baik Míchel maupun Xavi juga merupakan kandidat serius untuk memimpin Ajax 1 musim depan. “Pelatih baru pasti akan mendapat banyak dukungan dari Cruijff,” demikian tertulis.