Jordi Cruijff sangat jelas: 'Ajax ingin mempertahankan Mika Godts satu tahun lagi'

Mika Godts tidak dijual, atau “sangat sulit” untuk dibeli, demikian kata Jordi Cruijff kepada De Telegraaf. Menurut direktur teknik Ajax, Paris Saint-Germain belum mengajukan tawaran untuk penyerang Belgia tersebut.

Pada Jumat malam, tiba-tiba muncul kabar bahwa Godts sedang bernegosiasi dengan PSG. Menurut Fabrizio Romano, MVP VriendenLoterij Eredivisie itu terbuka untuk pindah.

Jurnalis pasar transfer asal Italia itu menyatakan bahwa Ajax meminta nilai enam puluh juta euro untuk pemain sayap tersebut dan bahwa Godts dan PSG nyaris sudah mencapai kesepakatan.

Menurut Cruijff, belum ada satu pun tawaran yang masuk. “Soal angka saya tentu tidak akan membahasnya dan untuk saat ini belum ada satu klub pun yang mengajukan tawaran untuk Godts.”

Menurut direktur teknik tersebut, mengajukan tawaran juga tidak banyak gunanya. “Kami sangat puas dengan Mika. Bukan hanya soal gol dan assist-nya, tetapi juga tentang sikap profesionalnya di dalam klub.”

“Dia punya dorongan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kami sebenarnya tidak bisa kehilangannya musim ini, karena kami ingin memenangi gelar dan meraih trofi,” lanjut Cruijff di De Telegraaf.

“Pada akhirnya pemain seperti Godts akan pergi, tetapi pada momen yang tepat dan dengan harga yang tepat. Kami ingin mempertahankannya setidaknya satu tahun lagi di Amsterdam. Dia tidak dijual, atau kalau tidak, sangat sulit untuk dibeli.”