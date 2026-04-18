Jordi Cruijff sangat condong memilih pelatih asal Spanyol untuk Ajax; Algemeen Dagblad menyoroti tiga nama

Jordi Cruijff sangat condong memilih pelatih asal Spanyol untuk Ajax, demikian ditulis pengamat klub Johan Inan pada Sabtu di Algemeen Dagblad. Direktur teknis tersebut telah mengincar beberapa kandidat.

Menurut Inan, Cruijff telah menyiapkan daftar pendeknya. “Sumber terpercaya memastikan bahwa daftar tersebut didominasi oleh nama-nama asal Spanyol. Siapa saja kandidat yang ada dalam daftar Cruijff masih menjadi teka-teki untuk saat ini. Yang jelas, inilah kriteria yang harus mereka penuhi.”

Jurnalis tersebut mengetahui bahwa Cruijff mencari pelatih yang menuntut tinggi agar Ajax langsung bisa bersaing memperebutkan gelar. Sepak bola yang menyerang dan menghibur juga menjadi syarat penting. Selain itu, pemimpin baru ini harus memastikan nilai para pemain klub Amsterdam tersebut meningkat.

Di koran edisi Sabtu, terpampang foto-foto beberapa pelatih asal Spanyol. Inan telah mengevaluasi Xavi, Inigo Pérez (Rayo Vallecano), dan Míchel (Girona) berdasarkan kelayakan, gaya bermain, dan kemampuan menciptakan nilai.

Pada Xavi yang saat ini tanpa klub, langsung tercatat hambatan besar. “Di FC Barcelona, ia dilaporkan mendapat gaji bruto sekitar 8 juta euro per tahun. Kategori gaji tersebut biasanya jauh di luar jangkauan Ajax.”

Tuntutan gaji pelatih Rayo ini akan jauh lebih rendah. Selain itu, Inan melihat keunggulan lain darinya. “Prinsip permainan yang diterapkan Pérez di Rayo akan menarik bagi Cruijff. Ia sering bermain dalam formasi 4-2-3-1. Dengan formasi itu, ia menerapkan tekanan tinggi dan terus-menerus, serta membuat para pemainnya yang menguasai bola berganti posisi dan sering langsung menyerang ke depan.”

Dari segi tuntutan gaji, Míchel kemungkinan berada di antara Xavi dan Pérez. “Selain itu, Míchel juga memiliki posisi tawar yang kuat, karena banyak klub tertarik padanya berkat prestasinya bersama Girona. Salah satunya adalah Villarreal, yang akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, dan tengah mengincar Míchel. Dengan kata lain, Cruijff juga harus memiliki tawaran yang sangat kuat untuk menarik Míchel ke Ajax.”