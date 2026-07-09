Jordi Cruijff menyampaikan pesan tegas kepada Sean Steur setelah kepergiannya dari Ajax

Jordi Cruijff tidak ingin para pemain Ajax menuntut waktu bermain, seperti yang ia sampaikan dengan jelas dalam wawancara dengan De Volkskrant. Direktur teknis tersebut ditanya pada hari Rabu mengenai kepindahan Sean Steur ke Newcastle United.

Pada Selasa pagi, Algemeen Dagblad tiba-tiba memberitakan transfer Steur ke Newcastle United. Gelandang tersebut menghasilkan 27 juta euro bagi Ajax.

Steur yang baru berusia delapan belas tahun ini akan segera meninggalkan Ajax. Cruijff tidak mempermasalahkannya, seperti yang ia sampaikan dalam wawancara dengan jurnalis Willem Vissers. “Rumputlah yang menentukan apakah seseorang akan bermain. Bukan ayah atau agennya.”

Dengan ini, Cruijff mengonfirmasi pemberitaan sebelumnya dari Sky Sports dan De Telegraaf. Steur menginginkan jaminan posisi starter di Ajax, namun klub asal Amsterdam itu tidak dapat menjanjikannya.

Akibatnya, Steur dan rombongannya mencari opsi lain dan memilih Newcastle United. Di sana, ia diharapkan bisa menggantikan Sandro Tonali yang telah dijual seharga 115 juta euro.

Steur telah tampil dalam total 26 pertandingan untuk tim utama Ajax. Ia berhasil mencetak satu gol: dalam laga Klassieker melawan Feyenoord (1-1).

Di Newcastle United, Steur akan bermain bersama rekan senegaranya, Sven Botman. Botman juga pernah bermain di Ajax.