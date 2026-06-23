Jordi Cruijff menunjuk García sebagai pengganti García di Jong Ajax

Carlos García adalah pelatih baru Jong Ajax, demikian diumumkan klub melalui saluran resminya. Ia menggantikan Óscar García, yang meninggalkan Amsterdam pada hari Minggu. Carlos García sebelumnya menjabat sebagai asisten Óscar García di Jong Ajax dan tim utama. Toni Astorgano dan Urby Emanuelson akan menjadi asistennya.

Carlos García sudah cukup mengenal klub asal Amsterdam ini. Ia bergabung bersama Óscar García segera setelah Jordi Cruijff ditunjuk sebagai direktur teknis.

Óscar García ditunjuk sebagai penanggung jawab utama tim muda Ajax, namun kemudian pindah bersama stafnya ke tim utama saat Fred Grim dipecat pada bulan April.

Óscar García finis di peringkat kelima di VriendenLoterij Eredivisie dan kemudian memenangkan babak play-off untuk lolos ke Liga Konferensi.

Namun, Cruijff tidak memperpanjang masa jabatannya. Putra Johan Cruijff tersebut menunjuk pelatih Girona, Míchel, sebagai pelatih kepala Ajax, setelah itu Óscar García meninggalkan klub.

Asistennya kini mengambil alih tim junior. Sebelumnya, ia pernah memimpin tim di Albania, bersama Flamurtari FC dan Beitar Tel Aviv. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih di Chicago Fire.