Jordi Cruijff mengungkap detail menarik seputar pembicaraan kontrak dengan Jorthy Mokio

Jorthy Mokio sendiri yang menginisiasi perpanjangan kontraknya di Ajax, demikian diungkapkan oleh direktur teknis Jordi Cruijff di situs web resmi Ajax. Gelandang asal Belgia itu menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi empat tahun di Amsterdam pada Kamis malam.

Sudah lama terlihat bahwa Mokio akan hengkang dari Ajax. Pemain asal Belgia ini diminati oleh banyak klub di luar negeri, termasuk Manchester United. Mokio memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Ajax harus menjualnya musim panas ini agar masih mendapatkan keuntungan darinya.

Sekarang hal itu tidak lagi diperlukan. Pemain Belgia berusia 18 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Johan Cruijff ArenA. Perpanjangan kontrak tersebut diinisiasi oleh sang pemain sendiri.

“Semua orang di Eropa tahu betapa luar biasanya bakat Jorthy,” kata Cruijff. “Kami sangat senang dia datang kepada kami dengan pesan bahwa dia ingin bertahan lebih lama. Di sini dia bisa terus berkembang dan berkontribusi pada kesuksesan tim.

Ajax merekrut Mokio secara gratis dari KAA Gent pada musim dingin 2024. Pemain yang pernah sekali membela timnas Belgia ini saat itu memilih Ajax dalam persaingan transfer dengan PSV.

Musim ini, Mokio tampil dalam 21 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie untuk tim asal Amsterdam tersebut. Ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Salah satu dari dua gol tersebut ia cetak dalam laga Klassieker di Johan Cruijff ArenA (2-0).