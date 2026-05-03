Jordi Cruijff mengajukan syarat yang sangat ketat bagi Ajax: ‘Jika tidak, berarti saya telah gagal’

Setelah pertandingan Ajax – PSV (2-2), Hans Kraay junior berbincang dengan Jordi Cruijff. Direktur teknis klub asal Amsterdam itu menyampaikan pernyataan ambisius, demikian diungkapkan Kraay junior dalam acara Goedemorgen Eredivisie.

Di ruang bawah tanah Johan Cruijff ArenA, reporter ESPN itu mewawancarai Cruijff segera setelah pertandingan berakhir. Kraay junior kemudian memuji cara Johan Cruijff mendidik putranya, Jordi.

“Di Feyenoord, sejak awal sudah dikatakan bahwa mereka ingin menjadi juara. NAC, Heerenveen, dan Heracles juga menginginkannya,” canda pria berusia 66 tahun itu. Selanjutnya, Kraay mengutip percakapannya dengan direktur teknis Ajax.

“Cruijff kemarin berkata dengan singkat: ‘Kamu tahu, tahun jeda di Ajax tidak ada. Jika aku mengatakan kita ingin ikut bersaing, itu tidak cukup. Kita harus menjadi juara musim depan’,” ungkap Kraay.

Direktur teknis itu berpendapat bahwa Ajax tidak boleh menjadi juara dalam dua atau tiga musim ke depan, melainkan sudah musim depan. “’Kita harus menjadi juara musim depan dan jika tidak, maka saya telah gagal’,” kata reporter ESPN itu mengutip Cruijff.

Kraay kemudian mengingatkan Cruijff bahwa Ajax memiliki dana yang terbatas. Menurut Kraay, direktur teknis itu meresponsnya dengan optimis. “Maka kita harus sangat kreatif dan harus melepas pemain yang kita beli dengan harga tinggi dengan harga lebih rendah. Kita harus meminjam pemain, tapi kita harus menjadi juara,” kata Cruijff kepada Kraay.

Menurut Kraay, pejabat sepak bola berusia 52 tahun itu hanya memiliki satu tujuan. “’Tapi saya tidak di sini untuk mencari teman. Saya di sini untuk mengambil keputusan.’”