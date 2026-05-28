Jordi Cruijff menetapkan standar tinggi di Ajax dan memberikan janji kepada para pendukung

Beberapa hari setelah musim berakhir, Jordi Cruijff mengunggah pesan di Instagram. Terlihat jelas bahwa direktur teknis Ajax ini menetapkan standar yang tinggi bagi semua pihak di klub asal Amsterdam tersebut.

''Akhir dari musim yang menantang. Terima kasih kepada para pendukung kami yang telah mendukung kami hingga pertandingan terakhir. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan Ajax ke tempat yang seharusnya,'' demikian tertulis di media sosial pada hari Kamis.

Cruijff menambahkan. "Kami tahu standar tinggi yang ditetapkan klub ini dan kami tidak akan berhenti sebelum kami mencapainya kembali," kata direktur Ajax itu tanpa menyembunyikan ambisinya.

Direktur teknis yang ditunjuk awal tahun ini ingin tampil jauh lebih baik daripada musim lalu. Ajax sering mengalami kesulitan, mengganti tiga pelatih, dan berakhir di posisi kelima yang mengecewakan di Eredivisie.

Meskipun mengalami kemunduran, mereka berhasil lolos ke babak kualifikasi Conference League. Untuk itu, mereka harus melalui adu penalti melawan FC Utrecht di babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Kini sudah jelas bahwa Ajax telah mencapai kesepakatan dengan Míchel. Pelatih asal Spanyol, yang baru-baru ini terdegradasi bersama Girona, diperkirakan akan segera menandatangani kontrak untuk beberapa musim.