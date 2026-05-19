'Jordi Cruijff menemui manajer yang dua kali menjuarai liga bersama FC Barcelona'

Ajax telah menghubungi Ernesto Valverde, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol Diario AS. Namun, sang manajer ingin mengambil jeda dalam karier kepelatihannya.

Valverde akan mengakhiri masa jabatannya di Athletic Club setelah musim ini, setelah empat musim bersama klub tersebut. Kontraknya telah berakhir, sehingga keputusannya untuk hengkang sudah dipastikan sejak lama.

Menurut surat kabar olahraga Spanyol tersebut, Cruijff telah menghubunginya dalam beberapa minggu terakhir untuk posisi pelatih kepala di Ajax, namun ia menolaknya. Ajax tampaknya kini sudah sangat dekat dengan Míchel, manajer Girona.

“Saya perlu istirahat sejenak. Ini adalah musim yang sangat panjang dan berat,” kata manajer tersebut kepada pers pada Minggu lalu.

“Untuk saat ini, saya akan berhenti sejenak. Saya membutuhkannya dan ini yang terbaik bagi saya saat ini. Saya tidak akan melatih klub mana pun dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Valverde memenangkan Piala Spanyol bersama Athletic Club pada musim 2023/24. Bersama FC Barcelona, ia dua kali menjadi juara Spanyol.

Di Blaugrana, ia memimpin tim dalam total 145 pertandingan. Pada 2020, ia dipecat oleh klub setelah serangkaian penampilan buruk.