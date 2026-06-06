'Jordi Cruijff mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak kepada pemain yang telah tampil dalam 95 pertandingan bersama Ajax'

Perr Schuurs telah didekati oleh Ajax, demikian klaim jurnalis transfer asal Italia, Nicolò Schira. Klub asal Amsterdam tersebut sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak kepada bek berusia 26 tahun itu.

Pada bulan Februari, Torino mengumumkan bahwa kontrak Schuurs di Italia telah diputus setelah melalui pembicaraan yang matang. Bek yang mengalami banyak kemalangan dalam beberapa tahun terakhir ini sedang menyelesaikan proses rehabilitasinya di Belanda.

Schuurs memainkan pertandingan terakhirnya pada 21 Oktober 2023 (!), saat ia mengalami robekan ligamen silang selama pertandingan melawan Inter. Pemain asal Limburg ini menghadapi kemunduran yang cukup parah, kembali menjalani operasi, namun lututnya masih belum pulih sepenuhnya.

Momen itu tampaknya akan segera tiba. Menurut Schira, Ajax ingin membantu dengan menawarkan kontrak satu tahun kepada Schuurs dan memberikan harapan kepadanya.

Schuurs sudah pernah terikat kontrak dengan Ajax antara tahun 2018 dan 2022. Selama periode tersebut, ia memainkan 95 pertandingan resmi.

Di Johan Cruijff ArenA, ia bersaing dengan Jurriën Timber dan Matthijs de Ligt, yang kini bermain di Arsenal dan Manchester United.

Setelah masa baktinya di Ajax, Schuurs tampil 43 kali untuk Torino. Menurut Transfermarkt, nilainya pernah mencapai 25 juta euro, namun angka tersebut kini anjlok menjadi 850.000 euro.