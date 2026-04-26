Jordi Cruijff memicu spekulasi transfer Ajax dengan kehadirannya di pertandingan luar negeri

Awal pekan ini, harian Catalan Sport melaporkan bahwa Ajax tertarik pada enam pemain (remaja) FC Barcelona. Media yang sama pada hari Minggu membagikan foto-foto kehadiran direktur teknis Ajax, Jordi Cruijff, di tim cadangan Barcelona.

Pengamat klub Lluís Miguelsanz menulis pada hari Jumat bahwa Cruijff antara lain mengamati situasi kiper Iñaki Peña (27), gelandang Marc Casadó (22), dan penyerang Roony Bardghji (20). Namun, terutama dua yang terakhir tampaknya tidak mungkin didatangkan oleh Ajax.

Jofre Torrents (19), Guille Fernández (17) yang saat ini cedera, dan Shane Kluivert (18) juga merupakan nama-nama yang disebutkan oleh Sport dan tampaknya menjadi opsi yang lebih realistis untuk bergabung ke Amsterdam, baik secara permanen maupun dengan status pinjaman.

Cruijff hadir pada Minggu dalam pertandingan antara FC Barcelona B dan Atlètic Lleida, yang kebetulan dilatih oleh mantan gelandang Ajax, Gabri.

Cruijff menyaksikan fase akhir pertandingan yang spektakuler. Lleida yang berada di papan bawah tampaknya akan menang 0-1, tetapi berkat gol dari Alex Campos dan Víctor Barberá di masa injury time, tim muda klub papan atas Catalan itu akhirnya menang: 2-1.

Terutama Kluivert tampaknya menjadi pilihan yang jelas bagi Ajax. Putra mantan pemain Ajax Patrick Kluivert dan saudara dari Justin, yang juga pernah bermain di Amsterdam, terikat kontrak hingga pertengahan 2028.