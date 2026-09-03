Jordi Cruijff membalas kritik terhadap kebijakan transfer di Ajax: "Orang-orang tidak memahaminya!"

Jordi Cruijff tidak setuju dengan tudingan bahwa ia mengambil risiko besar dalam kebijakan transfer Ajax. Dalam wawancara dengan ESPN, direktur teknik itu dengan jelas menegaskan bahwa ia memandangnya secara berbeda.

Ajax bergerak sangat aktif di bursa transfer musim panas ini dengan datangnya nama-nama besar seperti Marc ter Stegen dan Julian Brandt. Marcos Leonardo juga didatangkan ke Amsterdam dengan nilai hampir dua puluh juta euro.

Cruijff mendatangkan sebelas pemain baru ke Ajax, sementara tujuh belas pemain juga hengkang. Belakangan ini, banyak pembicaraan soal pengeluaran yang disebut-sebut dilakukan oleh direktur teknik tersebut.

“Nah, saya justru merasa tidak ada risiko yang diambil,” ujarnya mengawali. “Risikonya adalah membayar transfer dari klub ke klub. Kalau itu salah, maka Anda tidak bisa lagi bernegosiasi.”

Sosok pengambil kebijakan itu menilai bahwa saat ada ketidakpuasan, langkah tetap bisa diambil. “Pemain yang Anda datangkan secara gratis lalu diberi kontrak satu tahun. Kalau tidak berfungsi, maka Anda bisa bernegosiasi. Jika mereka punya kontrak dua tahun, maka Anda memberi para pemain empat puluh sampai lima puluh persen dan kemudian bisa memutuskannya. Jadi, sama sekali tidak ada risiko.”

Pria Amsterdam berusia 52 tahun itu kemudian bereaksi keras terhadap kritik tersebut. “Tapi orang-orang tidak memahaminya. Kalau Anda pernah bekerja dengan fair play Spanyol di Spanyol, yang paling sulit di Eropa, maka Anda tahu bagaimana terkadang harus meminimalkan risiko.”

Menurut Cruijff, situasi keuangan Ajax juga memaksanya untuk bekerja secara kreatif di bursa transfer. Skema peminjaman dengan opsi pembelian justru ia lihat sebagai cara untuk membatasi risiko bagi klub.

“Saya justru merasa bahwa ketika saya bisa meminjam seorang pemain dengan opsi pembelian, dengan kata lain, saya bisa melihat dan mempelajarinya dengan baik selama satu tahun, baru setelah itu bisa memutuskan. Menurut saya, itu justru meminimalkan risiko. Risiko itu adalah membeli lalu berharap semuanya berjalan baik,” pungkasnya.