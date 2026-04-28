Jordi Cruijff mematok harga selangit di Ajax: harga yang diminta untuk Dies Janse sudah diketahui umum

Dies Janse tampaknya akan segera bergabung dengan Club Brugge, demikian dilaporkan media Belgia. Namun, bek Ajax yang saat ini dipinjamkan ke FC Groningen ini tidak mudah untuk didapatkan.

Direktur teknis Jordi Cruijff memang menuntut biaya transfer yang sangat tinggi untuk bek berusia 20 tahun ini, yang masih terikat kontrak di Amsterdam hingga pertengahan 2029. Menurut Het Laatste Nieuws, Janse diperkirakan akan berharga 8 juta euro.

Angka itu hampir dua kali lipat dari nilai transfer yang diperkirakan menurut Transfermarkt. Di sana, Janse diperkirakan bernilai 4,5 juta euro. Oleh karena itu, masih menjadi pertanyaan apakah Club Brugge bersedia membayar 8 juta euro.

Menurut Het Laatste Nieuws, Club Brugge memiliki ‘modal yang kuat’ untuk meyakinkan Janse. Janse sendiri tidak menolak ide untuk menjalani petualangan di luar negeri. Juara Belgia sebanyak 19 kali ini pun ingin segera merekrut Janse.

Jurnalis transfer Sacha Tavolieri melaporkan akhir pekan lalu bahwa Ajax hingga saat ini belum terlibat dalam negosiasi. Meskipun Club Brugge berada dalam “pembicaraan yang sudah maju” dengan Janse, tawaran resmi pertama dari Ajax belum diterima.

Kemungkinan transfer Janse ini cukup mengejutkan, mengingat pekan lalu ia telah menyatakan keyakinannya kepada ESPN untuk kembali ke Ajax. “Apakah saya siap untuk menjadi pemain inti? Ya. Saya akan kembali dan bersaing, sesederhana itu. Pengalaman saya di Groningen memberikan banyak keyakinan untuk kembali.”