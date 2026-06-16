Jordi Cruijff melihat transfer ke Ajax yang tampaknya sudah pasti itu sepenuhnya lepas dari genggamannya

Kemungkinan Dani Ceballos bergabung dengan Ajax tampaknya tidak terlalu besar saat ini. Diario AS, yang biasanya selalu mengikuti berita seputar Real Madrid dengan cermat, mengetahui bahwa gelandang tersebut sangat bertekad untuk kembali ke Real Betis.

Kembalinya ke Betis sudah lama menjadi keinginan Ceballos. Klub tempat ia menjalani pendidikan pemuda dan memulai karier profesionalnya, masih memiliki tempat istimewa di hatinya. Namun, ada hambatan penting yang mempersulit transfer ini: masalah keuangan klub yang berkepanjangan.

“Operasi Ceballos terhenti,” tulis AS. Namun, Betis tetap bersabar dan masih memandang gelandang tersebut sebagai target utama, tanpa terburu-buru. Di sisi lain, Real Madrid justru ingin melepas Ceballos secepat mungkin.

Pemain yang telah 13 kali membela timnas Spanyol ini belum membuat keputusan definitif mengenai masa depannya, tetapi preferensinya jelas tertuju pada Betis. Akibatnya, Ajax untuk sementara ini harus menunggu.

Awal bulan ini, kepindahan ke Ajax tampaknya sudah hampir pasti. Jurnalis transfer Spanyol Matteo Moretto saat itu melaporkan bahwa negosiasi berjalan “lancar” dan bahwa pihak Ajax bersedia membayar sekitar enam juta euro.

Setelah ditelusuri oleh ESPN, ternyata biaya transfer bukanlah masalah besar bagi Ajax. Namun, gaji Ceballos menjadi hal yang sensitif, mengingat gelandang tersebut harus menerima pemotongan gaji yang cukup besar agar kepindahannya bisa terwujud.

Di Betis pun, ia kemungkinan besar harus menerima pemotongan gaji, namun di sisi lain ia dapat bermain di lingkungan yang sudah dikenalnya. Hal tersebut tampaknya lebih diutamakan oleh Ceballos daripada minat dari Ajax. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi Jordi Cruijff, yang melihat Ceballos sebagai tambahan ideal untuk lini tengah.