Jordan Henderson berada di ambang transfer impian yang sensasional. Gelandang 36 tahun itu, menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, sedang dalam proses menuju Chelsea, yang saat ini berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut dari Brentford.

Romano melaporkan bahwa Henderson bisa meninggalkan Brentford dengan status bebas transfer dan terbuka untuk pindah ke Stamford Bridge. Chelsea melihat gelandang berpengalaman itu sebagai tambahan menarik untuk musim baru dan saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Ketertarikan itu cukup mencolok, mengingat Henderson baru bergabung dengan Brentford tahun lalu. Klub tersebut merekrut mantan kapten Liverpool itu dengan status bebas transfer setelah ia mengakhiri kontraknya di Ajax.

Henderson menandatangani kontrak berdurasi dua musim bersama Brentford dan didatangkan untuk memberi skuad muda mereka tambahan kepemimpinan dan pengalaman. Gelandang berpengalaman itu pada akhirnya mencatatkan 34 pertandingan resmi pada musim 2025/26, dengan 24 di antaranya sebagai starter, serta menyumbang satu gol dan tiga assist.

Pemain yang sudah 90 kali membela timnas itu secara mengejutkan masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini. Henderson hanya bermain enam menit di turnamen tersebut (melawan Panama) dan justru lebih banyak menjadi sorotan karena mengalami cedera dengan cara yang ceroboh di luar lapangan.

Gelandang itu patah pergelangan tangan setelah kemenangan di babak 16 besar atas Meksiko, ketika ia tersandung papan iklan saat perayaan usai laga dan harus menjalani operasi. Akibatnya, ia tidak lagi tampil sepanjang sisa turnamen, meski tetap menjadi bagian dari skuad. Inggris pada akhirnya finis di peringkat ketiga Piala Dunia.