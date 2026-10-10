Jordan Henderson mencuri perhatian besar pada debut kandangnya untuk Chelsea, Sabtu siang. Gelandang 36 tahun itu menjadi bintang utama saat kemenangan meyakinkan 5-1 atas Bournemouth lewat dua gol indah dan satu assist. Henderson sudah membuka skor setelah sedikit lebih dari satu menit, tak lama kemudian menyiapkan gol kedua, lalu menyempurnakan pesta di Stamford Bridge pada babak kedua dengan tendangan bebas spektakuler.

Chelsea, yang membiarkan Jorrel Hato duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, memulai laga dengan sangat baik dan hanya membutuhkan 65 detik untuk memecah kebuntuan melawan Bournemouth, yang masih tanpa Justin Kluivert karena cedera. Cole Palmer, yang sebelumnya pada hari yang sama memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2034, menggiring bola ke dalam kotak penalti dan mengembalikannya kepada Henderson. Mantan gelandang Ajax yang sarat pengalaman itu tak ragu sedikit pun dan langsung melepaskan tembakan yang masuk lewat sisi dalam tiang jauh: 1-0.

Tim tuan rumah langsung menekan dan menggandakan keunggulan hanya sekitar satu setengah menit kemudian. Kali ini Henderson menjadi pemberi assist untuk gol Morgan Rogers, yang melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti dan melihat usahanya berbelok melalui bek Bournemouth, António Silva, ke sudut jauh. VAR sempat memeriksa apakah João Pedro berada dalam posisi offside, tetapi skor 2-0 tetap bertahan di papan skor.

Dengan demikian, dalam dua menit 29 detik Henderson sudah mencatatkan satu gol dan satu assist. Menurut Opta, dalam sejarah Premier League hanya Emile Heskey yang pernah mencatat kombinasi itu lebih cepat. Henderson juga nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-23, tetapi upaya cerdiknya dari luar kotak penalti melenceng tipis melalui seorang lawan.

Bournemouth, yang dalam lima pertandingan liga pertamanya hanya mengumpulkan tiga poin, kemudian mencoba bangkit. Rayan sudah mendapatkan peluang bagus pada menit keenam, tetapi menembak melebar dari sudut sempit dan kemudian gagal saat berhadapan satu lawan satu dengan Emiliano Martínez. Martínez lalu kembali sigap menghadapi bola rebound Ryan Christie dan dengan itu mencegah tim tamu mendekat sebelum jeda.

Selepas jeda, Chelsea kembali tancap gas, karena João Pedro hanya membutuhkan 30 detik untuk mencetak gol 3-0. Pedro Neto memanfaatkan kesalahan Silva dan mengembalikan bola kepada striker asal Brasil itu, yang menuntaskannya dengan meyakinkan. Namun, Bournemouth tidak menyerah dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 pada menit ke-51 lewat Evanilson, setelah sang penyerang membelokkan bola sapuan Moisés Caicedo ke dalam gawang dari jarak dekat.

Gol itu jelas memberi Bournemouth kepercayaan diri dan tim tamu mengambil alih inisiatif. Chelsea sempat berada dalam tekanan pada periode tertentu, tetapi João Pedro mengakhiri ketidakpastian pada menit ke-67 dengan menyambar umpan silang Pep Chavarría dari jarak dekat: 4-1. Beberapa menit kemudian, momen terbaik sore itu pun hadir, ketika Henderson berdiri di belakang tendangan bebas di tepi kotak penalti dan melengkungkan bola dengan indah ke sudut atas gawang.

Lewat gol keduanya, Henderson menegaskan penampilan luar biasanya di Stamford Bridge. Mantan kapten Liverpool itu, pada usia 36 tahun 115 hari, menjadi pemain tertua Chelsea yang pernah terlibat langsung dalam setidaknya tiga gol dalam satu pertandingan Premier League.







